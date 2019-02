Wenn am 26. Mai in Uttenweiler gewählt wird, dann steht ihr Name nicht mehr auf dem Stimmzettel: Frieda Traub möchte nach 39 Jahren im Uttenweiler Gemeinderat und nach 19 Jahren als Offinger Ortsvorsteherin ihre Ehrenämter in jüngere Hände legen. Leicht fällt ihr der Abschied von der Kommunalpolitik nicht, wie die 78-Jährige offen zugibt: „Mir wird was fehlen.“

Ein Abend vor 19 Jahren. Es klingelt. Frieda Traub steht auf, öffnet die Tür – und staunt nicht schlecht, als sie sieht, wer da vor ihr steht: Wolfgang Dahler, der Uttenweiler Bürgermeister. Kurze Zeit davor ist der Offinger Ortsvorsteher Otto Halbherr verstorben. Nun, sagt Dahler zu Traub, sei er gekommen, um einen neuen Ortsvorsteher zu suchen. Frieda Traub ist baff – aber keineswegs auf den Mund gefallen. Ihre Antwort: „Aber it in meim Haus!“

Heute muss die 78-Jährige lachen, wenn sie an diese Episode zurückdenkt. Traub ist Ortsvorsteherin mit Leib und Seele – und von Blumenschmuck bis Bausachen praktisch für alles zuständig, was so in Offingen anliegt. „Man muss ein Gespür für die Leute haben“, sagt sie über ihr Ehrenamt. Und: „Ich mach’s gerne.“

Nicht nur Männersache

Seinerzeit aber musste Dahler noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Traubs erster Gedanke war nämlich, dass ein solches Ehrenamt eigentlich Männersache sei – heute gar nicht vorstellbar für die selbstbewusste, engagierte Frau. Doch Dahler brachte ein schlagendes Argument vor: „Wenn niemand Ortsvorsteher werden möchte, dann kommt ihr Offinger nach Uttenweiler.“

Das konnte die damalige Offinger Ortschaftsrätin natürlich nicht riskieren und im Juni 2000 wurde sie einstimmig zur Ortsvorsteherin gewählt. Ein schönes Amt, wie sie findet – vor allem in Offingen. „Der Bussen ist einfach etwas Besonderes“, sagt Traub. Zwischen kirchlicher und politischer Gemeinde gebe es hier besonders viele Berührungspunkte: „Wir schaffen zusammen.“ Und dass Oberschwabens heiliger Berg regelmäßig hohe Kirchenvertreter und Politprominenz anzieht, ist man in Offingen schon gewohnt. Eine ganze Vielzahl solcher spannender Begegnungen hat Traub in ihrer Amtszeit erlebt und sich mit „den Herren“, wie sie sagt, immer gut verstanden.

Offen mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, das gehört zu Traubs „Job“ dazu und war wohl besonders in der Anfangszeit wichtig. Ihr Vorgänger Otto Halbherr etwa habe als Uttenweiler Bauhofleiter großes technisches Verständnis in sein Amt mitgebracht, das ihr fehle – aber dafür weiß die Ortsvorsteherin, wen sie bei welchem Problem fragen kann und findet etwa auf dem Uttenweiler Rathaus immer kompetente Ansprechpartner. Und eine Frau, ist Traub überzeugt, habe einfach ihren eigenen Stil, eigene Stärken, etwa ein anders Verhandlungsgeschick, das vielleicht mehr auf Ausgleich und Einigung abziele.

Bei ihrem Amt als Ortsvorsteherin konnte Traub aber auch auf ihre Erfahrungen aus dem Uttenweiler Gemeinderat zurückgreifen. Seit 1980 sitzt sie hier Ratstisch – als erste und lange Jahre auch einzige Rätin in Uttenweiler. Damals war sie für ihren Mann eingesprungen, der seit 1965 ein Mandat innehatte, wegen seiner Herzerkrankung dann aber nicht mehr kandidieren konnte. Erstmals auf der Wahlliste, schaffte Traub nicht nur auf Anhieb den Sprung in den Gemeinderat, sondern erzielte auch gleich die dritthöchste Stimmenzahl.

Nun möchte Frieda Traub aber auch dieses Ehrenamt gerne in jüngere Hände legen und sich künftig mehr ihren fünf Enkelkindern, ihrem Garten, ihrer großen Leidenschaft Lesen oder dem Verreisen widmen. Der Abschied falle ihr dennoch schwer, gibt die 78-Jährige zu, sowohl vom Gemeinderat als auch vom Offinger Rathaus, wo sie zwar bis heute dank ihrer Mitarbeiterin ohne Computer ausgekommen ist, aber stets ein offenes Ohr für ihre Offinger hatte. „Viel Wehmut ist dabei. Das hat einfach zu meinem Leben dazugehört. Doch, das wird mir schon fehlen.“