Die Arbeitsgemeinschaft „Ferien rund um den Bussen“ hat bei einer Sitzung am Dienstag, 12. Juli, in den hängenden Gärten in Neufra die Neuauflage der 67-seitigen Imagebroschüre vorgestellt.

Die Imagebroschüre sei das wichtigste Prospekt für die Gegend und stelle 34 Städte und Gemeinden rund um den oberschwäbischen heiligen Berg vor, heißt es von Seiten der Arbeitsgemeinschaft: „Von A wie Altheim bis Z wie Zwiefalten präsentieren sich die Ortschaften, zum Beispiel auch mit Ausflugszielen.“ Auch für die verschiedenen Seen und Bäder sowie für die Feste und Bräuche der Gegend werde geworben.

Die neue Broschüre wurde laut Arbeitsgemeinschaft mit einer Auflage von 30 000 Stück gedruckt und kann in allen Städten und Gemeinden rund um den Bussen kostenlos abgeholt werden. Das Prospekt kann auch bei der Gemeinde Uttenweiler angefordert werden.

Als weitere Prospekte bietet die Arbeitsgemeinschaft Wanderführer, Kirchenführer, Die schönsten Museen, Marktführer und Krippenführer an.