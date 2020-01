Viel Prominenz in Uttenweiler

Der bayerische Radiomoderator, Radio-Kult-Komiker, Musiker, Sänger, Kabarettist, Satiriker, Comedian und Parodist Chris Boettcher ist im Uttenweiler Dorfgemeinschaftshaus aufgetreten. Boettcher wurde im Bayrischen Rundfunk bekannt durch Figuren wie Lothar und Franz, „Fränglisch mit Loddar“ und als Produzent von Comedy-Hits wie „Zehn Meter geh“, „In der Pubertät“ und „Bonjour la France“. In Uttenweiler begeisterte er über zwei Stunden mit Beiträgen aus seinem neuen Programm „Freischwimmer“.

In seinem Programm nimmt Boettcher kein Blatt vor den Mund, legt aber vielen Prominenten sein Wort in deren Mund. So parodierte er neben Politikern wie Angela Merkel, Edmund Stoiber, Horst Seehofer oder Donald Trump auch Sportler wie Franz Beckenbauer, Ollie Kahn, Jogi Löw, Lothar Matthäus, Boris Becker und Musiker wie Howie Carpendale, Herbert Grönemeyer, Udo Jürgens, Udo Lindenberg, Peter Maffei, Heino, Hansi Hinterseher, Andreas Gabalier und Dieter Bohlen. Boettcher parodierte stimmlich, aber auch in Mimik und Gestik alle so treffend, dass man die Originale überhaupt nicht vermisste.

Immer wieder stellt Boettcher Donald Trump in den Mittelpunkt. Zur Melodie von „Sex Bomb“ singt er „Sex Trump“ – und dessen Frau sei sein „Trumpolin“. Im selben Atemzug persifliert er Viktor Orbán („Ein Zaun, der meinen Namen trägt“), Wladimir Putin („Macho, Macho“) und den Nordkoreaner Kim Jong Un („Ich schoss noch niemals auf New York...“). Dann tritt auch Franz Beckenbauer auf, stimmlich unverwechselbar, aber mit seinem aktualisierten Hit „Gute Freunde, die kann man kaufen“ – ein Seitenhieb auf den DFB. Aus „Viva Colonia“ von den Höhnern macht Boettcher „Fifa Korruptia“, und so reiht sich Hit an Hit, Gag an Gag, ohne Lachpausen fürs Publikum.

Im Dialog mit dem Publikum stellt er an die Männer d ie Frage, wer schon mal einen One-Night-Stand hatte und diesen bereue. Keine Männerhand erhebt sich. „Verlogenes Pack!“, ätzt er. „Wer von Euch wartet auf einen Heiratsantrag?“, geht dagegen die Frage an die Damenwelt – und prompt meldete sich eine einzelne weibliche Stimme unter großem Beifall.

Im Seitenhieb auf die AfD übersetzt er das Parteikürzel als „asozial, fremdenfeindlich und dämlich“. Auch befürchtet er, dass die guten alten Vornamen wie Kevin, Dustin und Chantal durch Namen wie Mohammed, Yusuf und Suleika verdrängt würden. Zu Bedenken gibt er, dass in seiner Heimat Bayern die volkstümlichen Musiker ihre Lieder islamisch umdichten und sich auch die Gruppen anpassen müssten. Statt Zillertaler gäbe es dann die Dubaitaler.

Bei seiner Suche nach einem Rat für alle, die Liebe suchen, wird er in einer Drogerieabteilung fündig. Aus einem Einkaufskorb holt er eine Packung „Liebe“ (Duschsalz) oder Duschgel mit den Namen „Süße Momente“, „Lebensfreude“, „Glücksmoment“ und „Dusch dich glücklich“.

Als Vater schildert er das Verhalten pubertierender Jugendlicher. Aus der Jugendsprache gibt er einige Ausdrücke und deren Übersetzung zum Besten: Eine „Abschleppöse“ ist ein Bauchnabel-Piercing, „Achselterror“ gleich Schwitzen und „ein Eierkocher“ ein Whirlpool. Einiges ging in seinen Bemerkungen und Liedern auch unter die Gürtellinie, aber ohne die Dinge direkt beim Namen zu nennen. Das Publikum – das er oft in sein Programm integrierte – konnte selbst den Gedanken freien Lauf lassen und seine gereimten Texte gedanklich ergänzen.

Natürlich thematisiert Boettcher, der nicht mehr als sein Keyboard und einen Gesundheitshocker – beides in Kuhfleckenoptik – auf der Bühne braucht, die Unterschiede von Mann und Frau, Dschungelcamp und „Shopping Queen“ oder die Songtexte von Andreas Gabalier. In seiner letzten Zugabe verabschieden sich alle Parodierten in einem großen Bühnenfinale unter tosendem Applaus.