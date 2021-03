Vandalismus auf dem Hausdach

An einem Haus in Uttenweiler haben Unbekannte in der Dienstagnacht beträchtlichen Schaden angerichtet.

Die Polizei berichtet, dass die Unbekannten in den Nachtstunden auf das Flachdach des Gebäudes an der Sailerstraße gelangten. Dort verbogen sie die Blitzableiterleitung und verbeulten Lüftungsrohre. Darüber hinaus besprühten sie ein Rohr mit Farbe. Dadurch enstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Riedlingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.