Uttenweiler sind ganz „Heiß auf Lesen“

Sommerzeit ist Lesezeit: Zum Start in die großen Ferien möchte das Regierungspräsidium Tübingen mit seiner Aktion „Heiß auf Lesen“ die Lust an der Lektüre wecken. 26 Bibliotheken im Regierungsbezirk beteiligen sich an der landesweiten Aktion – darunter auch die Gemeindebücherei Uttenweiler.

Bereits zum neunten Mal findet das baden-württembergweite Projekt zur Literatur- und Leseförderung von Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien statt. Eigens ausgewählte neue Bücher mit spannenden, lustigen oder auch coolen Geschichten stehen dafür in den teilnehmenden Bibliotheken bereit. Mitmachen ist ganz einfach: Auch wer noch keinen Bibliotheksausweis hat, kann kostenlos Clubmitglied bei „Heiß auf Lesen“ werden. Anmeldekarten gibt es schon vor den Ferien in den teilnehmenden Bibliotheken. Mit dem Clubausweis können die Teilnehmer alle Bücher ausleihen, die mit dem „Heiß auf Lesen“-Logo gekennzeichnet sind. Bei der Rückgabe der Bücher kommt je gelesenem Buch ein Los in die Lostrommel für die Verlosung der Preise auf der Abschlussparty nach den Sommerferien.

„Im Mittelpunkt der Aktion steht das Lesen als Genuss und als Bereicherung für jeden“, sagt Regierungsvizepräsident Dr. Utz Remlinger. „Vor dem Hintergrund der letzten Iglu-Studie, wonach jeder fünfte Viertklässler am Ende der Jahrgangsstufe unzureichend lesen kann, wollen wir mit der Aktion Kinder und Jugendliche für das Lesen außerhalb der Schule begeistern.“ Die von den Fachstellen für das öffentliche Bibliothekswesen bei den Regierungspräsidien landesweit unterstütze Aktion hat zum Ziel, die Sommerferien als Zeit für den Lesegenuss mit dem gewissen Extra zu etablieren. Spielerisch wird „ganz nebenbei“ auch die Lese- und Sprachfähigkeit der Kinder gefördert.

Die Gemeindebücherei Uttenweiler unterstützt als eine von insgesamt 26 Bibliotheken im Regierungsbezirk die Aktion. Neben Uttenweiler beteiligt sich aus dem Landkreis lediglich die Stadtbücherei Biberach an „Heiß auf Lesen“: