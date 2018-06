Uttenweiler setzt auf Fernwärme

Ihr neues Kinderhaus möchte die Gemeinde Uttenweiler nicht nur nachhaltig bauen, sondern auch beheizen: über Fernwärme. Dazu soll die bestehende Fernwärmeleitung weiter ausgebaut werden. Damit wird auch die Ölheizungsanlage in der Schule Geschichte.

Schon seit einigen Jahren versorgt eine Hackschnitzelanlage die Abt-Ulrich-Blank-Schule und die Turn- und Festhalle mit Wärme. Deren Betreiber, Günther Blässle von der B + U Energie GbR, hat nun der Gemeinde Uttenweiler vorgeschlagen, Halle, Schule und das neue Kinderhaus über eine Fernwärmeleitung von der Steigstraße aus zu versorgen. Dazu soll das bestehende Netz ausgebaut werden.

Ortsbaumeister Markus Rieger erläuterte in der Gemeinderatssitzung den Verlauf der geplanten Leitung, die vom Blockheizkraftwerk in der Forststraße die Sailerstraße hoch bis zur Wendeplatte und von dort bis in die Heizungsanlage der Schule führt. Von hier aus verläuft eine weitere Verbindung bis zum geplanten Kindergarten mit Kinderkrippe. Der Bau der Leitung soll zeitnah erfolgen, kündigt die Verwaltung an. Ist sie fertiggestellt, diene die bestehende Hackschnitzelanlage in der Schule nur noch zur Abdeckung der Spitzenlast. Die eingebaute gemeindeeigene Ölheizung werde dann nicht mehr benötigt, so die Verwaltung weiter.

Ein weiterer Vorteil für die Gemeinde: Mit der Partnerschaft lege Uttenweiler die Wärmeversorgung in diesem Bereich ganz in die Hände der B + U Energie GbR und müsse sich künftig nicht um Unterhalt, Betreuung der Anlagen und andere Aufgaben kümmern. „In Abwägung aller Wärmeversorgungsmöglichkeiten“ sprach sich die Gemeindeverwaltung für die Lösung mit der B + U Energie aus.

Auch der Gemeinderat stimmte ohne weitere Diskussion einhellig der Wärmeversorgung für den gesamten Gebäudekomplex durch das ortsansässige Energieunternehmen zu. Im Gremium war das Thema zweimal vorberaten worden, damit schienen alle Fragen geklärt. Auch hatte die Verwaltung die Energieagentur Ravensburg in den Beratungsprozess mit einbezogen.