Uttenweiler Schützen sahnen ab

Das hat es in Uttenweiler bisher noch nicht gegeben: Beide Schützenvereine der Gemeinde stellen mit Timo Scholtz und Rudolf Augustin die besten Blattlschützen im gesamten Schützenkreis Ehingen. Das steht seit der Kreispokalsiegerehrung des Schützenkreises fest, die nun im Schützenhaus Rottenacker stattgefunden hat. Hier wurden alle Mannschaften und Vereine geehrt, die in der Saison 2018 /2019 in ihren Klassen Siege und Erfolge errungen haben. Für die Disziplin Luftgewehr gewann Jungschütze Timo Scholtz von der Schützengilde Uttenweiler die Kreispokalscheibe und für die Disziplin Luftpistole Rudolf Augustin vom Schützenverein Dieterskirch. Foto: Schützengilde Uttenweiler