Uttenweiler Räte treffen sich

Der Gemeinderat Uttenweiler trifft sich am Montag, 19. Oktober, ab 19 Uhr zur öffentlichen Sitzung in der Turn- und Festhalle. Die Tagesordnung: Information durch den Bürgermeister; Bürgerfragestunde; Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse; Abbruch Sebastian-Sailer-Straße 6 und 8 in Dieterskirch (Auftragsvergabe); Vereinsförderrichtlinie: Antrag der Reiterfreunde Uttenweiler; verschiedene private Baugesuche; Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in der Gemeindeverwaltung (Auftragsvergabe); ehemaliger Fußweg Flurstück 784/1 auf Gemarkung Uttenweiler (Sachstandsbericht und weitere Vorgehensweise); Einrichtung eines gemeinsamen Gutachterausschusses für den westlicher Landkreis Biberach; Änderung der Sanierungssatzung „Ortsmitte“; Beschaffung eines Stromaggregats für die Wasserversorgung; Bekanntgaben, Verschiedenes, Wünsche, Anregungen.