Uttenweiler macht sich Gedanken zur Energieeinsparung

Nicht auf der Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung in Uttenweiler ist die Anregung von Bürgermeister Werner Binder gestanden, sich Gedanken über Energieeinsparung in der Gemeinde zu machen. Dies geschah im Hinblick auf die derzeitige Energiekrise und einhergehend mit erhöhten finanziellen Belastungen, die auch von der Kommune zu tragen sind.

Man habe sich Gedanken gemacht, in einem ersten Schritt bei der Straßenbeleuchtung in der Gesamtgemeinde Kostenersparnisse zu erreichen, die vor allem mit der Beleuchtungsdauer zu erreichen seien, hieß es. Der Vorschlag von Bürgermeister Werner Binder war dahingehend, dass die Leuchten um 23 Uhr anstatt um 24 Uhr gelöscht werden. Morgens sollen die Lampen erst um sechs Uhr und nicht schon um fünf Uhr angehen. Diese Maßnahme allein würde umgerechnet rund 30 Prozent Kostenersparnis bringen, wobei man sich noch nicht mit Heller und Pfennig auf einen Betrag festgelegt habe. Aus dem Gemeinderat wurden mehrere Anregungen hierzu vorgebracht. Nur am Wochenende diese Leuchtzeiten einführen, nur mit abendlichen Löschzeiten anfangen und auch an die Zeitungsträger sollte gedacht werden. „Allen werden wir es nicht recht machen können, aber ich denke, man sollte die vorgeschlagenen Leuchtzeiten ein paar Monate ausprobieren und dann sieht man weiter“, so der Vorschlag des Bürgermeisters. Damit freundete sich der Gemeinderat an und stimmte dem so zu.