Uttenweiler lebt von der guten Konjunktur

Zum ersten Mal hat die Gemeinde Uttenweiler ihren Haushaltsplan 2018 nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht aufgestellt. Bei der Vorberatung des ersten doppischen Haushalts im Gemeinderat gab es Lob an die Mitarbeiter der Kämmerei – und die Aussicht auf ein finanziell schwierigeres Jahr 2018, in dem die Gemeinde Uttenweiler aber wohl weiterhin ohne Schulden auskommen wird.

Auch wenn sie für die Bürger keine Auswirkungen haben dürfte: Die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik bedeutet einen Kraftakt für die Kommunen. Die Gemeinde Uttenweiler hat es nun geschafft und für 2018 ihren ersten doppischen Haushalt aufgestellt. Bürgermeister Werner Binder lobte in der öffentlichen Sitzung ausdrücklich die Mitarbeiter der Kämmerei, die dafür teilweise über Weihnachten eine Urlaubssperre in Kauf nehmen mussten. Mit dem IIB Dr. Heckenbach Institut hat die Gemeinde auch einen externen Dienstleister beauftragt, der die Bewertung des gesamten Gemeindevermögens vornahm: unter anderem Straßen, Feldwege, Kanalisation, Grundstücke, Gebäude.

Dies ist notwendig, weil sich das neue Haushaltsrecht im Vergleich zum kameralen Haushalt stärker an die kaufmännische Buchhaltung orientiert. So muss die Gemeinde künftig ihre Vermögensgegenstände abschreiben, um ihren Werteverzehr darzustellen. Das hat in der Praxis zum Teil erstaunliche Auswirkungen: Die Mauer in Mindereuti etwa wird auf 100 Jahre abgeschrieben. Die Männergruppe aus Minderreuti hat bei ihrem ehrenamtlichen Einsatz also auch buchhalterisch ein Werk für die Nachwelt geschaffen. „Ich gehe davon aus, dass die Mauer so lange hebt“, erklärte Kämmerer Alexander Preuß in der Ratssitzung. So lange Abschreibungszeiten seien zulässig und hier auch vorteilhaft.

Insgesamt belaufen sich die Abschreibungen auf 1,2 Millionen Euro. Sie gehören mit zu den größten Aufwendungen im Ergebnishaushalt, der alle Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebs erhält. Er stelle damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch da, so die Verwaltung. Noch vor dem Personalaufwand (2,1 Millionen Euro) stellt aber der Transferaufwand mit gut 3,06 Millionen Euro der größte Posten bei den Aufwendungen dar. Hierunter fallen etwa die Umlagezahlungen, also Kreis- und Gewerbesteuerumlage (1,3 und gut 300 000 Euro), der Finanzausgleich an das Land oder die Zuweisungen an Zweckverbände (knapp 300 000 Euro).

Die deutlich gestiegenen Umlagen kommen für Uttenweiler nicht überraschend. Maßgeblich für ihre Berechnung ist das Ergebnis vor zwei Jahren. „2016 war ein sehr gutes Jahr, zwei Jahre später kommt deshalb ein kleiner Hammer auf die Gemeinde zu“, fasste es Bürgermeister Werner Binder zusammen. Neben hohen Umlagen erwarte Uttenweiler für dieses Jahr auch weniger Zuweisungen. „Das tut uns ein bisschen weh für 2018“, so Binder. „Das wird ein enger Haushalt, wir leben einzig von der guten Konjunktur.“ Dennoch habe die Gemeinde vor, dieses Jahr keine neuen Schulden aufzunehmen. Stattdessen dürfte sich der Schuldenstand von rund 263 200 auf 213 200 Euro verringern. die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt auf 60, 88 Euro und liegt damit weit unter dem Durchschnitt von 368 Euro.

Dazu tragen auch die Gewerbesteuereinahmen bei, die Kämmerer Preuß mit 1,55 Millionen Euro für 2018 etwas höher ansetzt. Der Gemeindeanteil bei der Einkommenssteuer liegt bei knapp 2, 08 Millionen Euro, die gesamten Steuereinnahmen beziffern sich auf 4,34 Millionen Euro. Hinzu kommen Zuweisungen und Zuwendungen über 1,42 Millionen Euro, Entgelte über 1,02 Millionen Euro und weitere Erträge. Den ordentlichen Erträgen von 7,84 Millionen Euro stehen jedoch Aufwendungen von knapp 8,16 Millionen Euro gegenüber.

Unterm Strich ein Fehlbetrag

Dass unterm Strich also ein Fehlbetrag von knapp 319 200 Euro steht, findet Kämmerer Preuß „nicht so überraschend“. Schließlich sei Uttenweiler eine Flächengemeinde mit vier Teilorten und jeweils eigenen Einrichtungen. „Die Abschreibungen dafür müssen erst einmal erwirtschaftet werden“, so Preuß. Nach neuem Haushaltsrecht sei der Fehlbetrag nun innerhalb von drei Jahren auszugleichen, sonst werde er mit dem Basiskapital verrechnet.

Dennoch hat Uttenweiler auch in diesem Jahr viel vor. Dargestellt werden die Investitionen und ihre Finanzierung im Finanzhaushalt, der alle Zahlungsströme der laufenden Geschäftsvorfälle erfasst. Zu den anstehenden Investitionen zählen etwa der Kindergartenneubau, die Sanierung der Duschräume samt Umkleidekabinen in der Turnhalle Uttenweiler, der Breitbandausbau, ein neuer LKW für den Bauhof oder die Planung für die anstehende Brückensanierung in Sauggart. Insgesamt nehme der Kassenbestand spürbar ab. Die freie Spitze, also die Nettoivestitionsrate, beträgt lediglich rund 260 000 Euro.