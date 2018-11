Uttenweiler hat den Anschluss an die Datenautobahn geschafft: Ab sofort können sich die Bewohner der Gesamtgemeinde und auch des Alleshauser Teilorts Brasenberg mit bis zu 50 Megabits pro Sekunde im Internet bewegen. Mit symbolischen Druck auf den Buzzer haben Bürgermeister Werner Binder, sein Alleshauser Amtskollege Klaus Ulmschneider, Vertreter von Landkreis, Kompakt-Net und dem Betreiber Netcom BW die Glasfaseranbindung an das Breitbandnetz am Montagmorgen offiziell in Betrieb genommen.

Für Manfred Storrer, Dezernent für Verwaltung, Kommunales und Kultur am Landratsamt Biberach, bedeutet der Anschluss nicht weniger als ein „Meilenstein“ – für Uttenweiler und Brasenberg, aber wohl auch für den Landkreis. Die Gemeinde und der kleine Alleshauser Teilort gehörten zu den Ersten, die mit ihrem Glasfasernetz nun in Betrieb gehen können: „Uttenweiler ist zuvörderst und vorbildhaft dabei.“

Das Netz umfasst Teile von Uttenweiler, die Teilorte Aderzhofen, Ahlen, Dentingen, Dietershausen, Dieterskirch, Minderreuti, Oberwachingen, Offingen und Sauggart sowie der Alleshauser Teilort Brasenberg – insgesamt rund 900 Haushalte, denen nun bis zu 50 Megabits pro Sekunde zur Verfügung stehen. Ermöglicht wird dies durch eine FTTC-Technologie, wobei die Abkürzung für „fibre to the curb“, also Glasfaserkabel bis zum Bordstein steht: Der Standort wird dabei mit einer Glasfaserleitung angebunden, für die restliche Strecke bis in die Haushalte werden die bestehenden, schlechteren Kupferverbindungen genutzt.

Eingebettet wird das Uttenweiler Netz in das künftige Backbone-Netz des Landkreises, das die Kommunen miteinander verbinden soll. „Ein Riesenprojekt“, beschrieb Dezernent Storrer das Vorhaben, für das der Landkreis mehr als 30 Millionen Euro verbauen werde.

Der Zeit voraus

Mit rund zwei Millionen Euro wurde aber auch in das Uttenweiler Netz beträchtlich investiert. 863 000 Euro konnte die Gemeinde durch Fördergelder abdecken, so Bürgermeister Werner Binder. Der Rest wurde aus eigener Kraft geschultert; wobei auch die Gemeinde Alleshausen, merkte Bürgermeister Klaus Ulmschneider an, mit rund 8500 Euro einen bescheidenen Beitrag geleistet habe. Ulmschneider erinnert sich noch an die Anfänge der Planung, die in seine aktive Zeit als Gemeinderat – damals noch unter Bürgermeister Wolfgang Dahler – fielen.

Damit liege „ein langwieriger Weg“ hinter der Gemeinde, blickte Bürgermeister Binder zurück, „und er hat uns viele Nerven gekostet“. Doch letztlich konnten alle Hürden ausgeräumt werden. Frühzeitig habe die Gemeinde mit dem Breitbandausbau begonnen. „Wir waren der Zeit voraus“, so Binder, der Ausbau habe sich deshalb mit den Plänen des Kreises für das Backbone-Netz und der Gründung des kommunalen Zusammenschlusses Kommpaktnet überschnitten. Bereits im April sei das 26 Kilometer lange Glasfasernetz abgenommen worden. In diesem Jahr erfolgte noch der Aufbau von zwölf Multifunktionsgehäusen, eine Art Auffahrt auf die schnelle Datenautobahn, die den Weg der Daten durch die langsameren Kupferkabelleitungen verkürzt.

Binder dankte in diesem Zusammenhang seinen Mitarbeitern, allen voran Ortsbaumeister Markus Rieger. Das Thema Breitbandausbau habe das gesamte Rathaus beschäftigt, von der Beantragung von Fördergeldern über den Erwerb von Grundstücken bis zur Begleitung der Baumaßnahmen. Binders Dank galt auch den Ortsvorstehern und dem Gemeinderat – vertreten durch Offingens Ortsvorsteherin Frieda Traub, dem Dieterskircher Ortsvorsteher Georg Schrodi und Elias Ihle –, die das Vorhaben mitgetragen haben.

Dabei arbeitete die Gemeinde eng mit der Kommpaktnet zusammen. Der interkommunale Verbund von acht Landkreisen und über 200 Kommunen habe das Netz in einer europaweiten Ausschreibung an den Markt gebracht, schilderte Geschäftsführer Jens Schilling das Vorgehen. Dabei hat die EnBW-Tochter Netcom BW den Zuschlag erhalten und wird das Netz in den nächsten sieben Jahren betreiben. Und schon jetzt gebe es eine erste Resonanz der Bürger, zeigte sich Matthias Hermann, Vertriebsleiter der Netcom BW, erfreut. „Ab heute ist das Netz in Betrieb.“