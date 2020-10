Uttenweiler investiert in die Digitalisierung der Schule

Die Abt-Ulrich-Blank Schule in Uttenweiler bereitet sich auf einen digitaleren Unterricht vor. In der Gemeinderatssitzung wurde der Medienentwicklungsplan für die Grundschule vorgestellt. Gleichzeitig hat der Gemeinderat der Investition für die Digitalisierung der Schule in Höhe von 84 000 Euro zugestimmt. Allerdings kann sie mit Zuschüssen in Höhe von knapp 59 000 Euro rechnen, so dass sie noch einen Eigenanteil von 25 000 Euro selbst stemmen muss.

Der „Digitalpakt“ für die Schule in Uttenweiler besteht aus zwei Teilen. Zum einen werden 24 Tablets für die Schule beschafft. Diese können und sollen im Falle einer erneuten Schulschließung an Schüler verliehen werden, die selbst kein solches Gerät haben. Während des normalen Schulbetriebs können die Tablets aber ganz regulär im Unterricht eingesetzt werden, wie auch Bürgermeister Werner Binder im Gemeinderat darlegte.

Für Wartung und Support ist die Gemeinde zuständig

Die Kosten für diese 24 Tablets samt Betriebssystem, Verwaltungssoftware Aufbewahrungskoffer und Schutzhüllen liegen bei 13 719 Euro. Allerdings erhält die Kommune im Rahmen der Landes- und Bundesförderung für die Sofortausstattung von Schulen einen Zuschuss von 13 562 Euro. Die Anschaffungskosten sind damit weitgehend gedeckt. Bei der Kommune verbleiben aber die Kosten für Wartung, Support und auch für den Ersatz von Geräten, wie auch Bürgermeister Binder auf Nachfrage aus dem Gremium nochmals betonte.

Diese Beschaffung ist eine kurzfristige Maßnahme im Zuge der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie. Deutlich längerfristiger angelegt sind die Maßnahmen, die aus dem Medienentwicklungsplan entspringen. Bereits vor zwei Jahren habe sich die Grundschule in Zusammenarbeit mit der Gemeinde auf den Weg gemacht, einen Medienentwicklungsplan für die Schule zu erstellen, wie Schulleiterin Silvia Volz und Hauptamtsleiterin Désirée Feicht erläuterten.

Schon die Erstklässler arbeiten am PC

In dem Plan wird festgehalten, wie die Schule das Thema Digitalisierung aufgreifen und im Schulalltag umsetzen will und wie die Schüler an die Arbeit mit dem Computer herangeführt werden sollen. „Die oberen Klassen müssen präsentieren können. Sie müssen sich mit Word und Excel auskennen“, so Volz. Daher beginne man bereits in der ersten Klasse mit der Arbeit am Computer. Später werde die Arbeit mit dem Computer in den normalen Unterricht integriert. Aufgrund einer Ist-Analyse und den Zielen von Schule und Gemeinde wurde der Plan entwickelt, der nun bald fertiggestellt ist.

Um den Medienentwicklungsplan umsetzen zu können, muss die Gemeinde investieren. So werden ein Server samt Betriebssystem und Datensicherung benötigt. Es sind zwölf Notebooks für Klassenzimmer und in Fachräumen Notebookkoffer und Software vorgesehen. In den Klassenzimmern werden WLAN-Accesspoints installiert, damit auch kabellos Internet genutzt werden kann und zudem werden vier Klassenzimmer mit Whiteboards, Dokumentenkamera und Beamer ausgestattet. Da auch Elektroinstallationen in Höhe von rund 25 000 Euro notwendig sind, belaufen sich die Gesamtkosten auf rund 71 000 Euro. Allerdings kann die Gemeinde Mittel aus dem Digital-Pakt Schule beantragen und kann mit einer Förderung in Höhe von 46 200 Euro rechnen.

Schritt für Schritt weiter ausbauen

Einstimmig hat der Gemeinderat die Anschaffungen beschlossen. Dennoch gab es zwei kritische Nachfragen. Gemeinderätin Margit Stolz wollte wissen, ob die Strahlung durch das elektromagnetische Feld der WLAN-Accesspoints ständig in den Klassenzimmern vorhanden sei. Dem sei nicht so, wie die Schulleiterin darlegte. Das WLAN-Feld werde demnach nur aktiv, wenn die Tablets genutzt werden. Ansonsten gebe es keine Strahlung.

Gemeinderat Christoph Fritschle begrüßte es sehr, dass in Uttenweiler dieser Weg hin zu einem digitalen Unterricht frühzeitig beschritten wurde. Doch er hätte gerne mehr: Warum nur vier Klassenzimmer mit den Gerätschaften ausstatten und nicht gleich alle? Er plädierte dafür, auch die anderen gleich mit den entsprechenden Geräten zu bestücken. Bürgermeister Binder hielt dem entgegen, dass die Kosten dann bei rund 140 000 Euro liegen würden und dass dafür kein Geld im Haushalt eingestellt sei. Doch auch er wolle den Ausbau forcieren, allerdings erst in den kommenden Jahren. Schritt für Schritt soll dies geschehen und die Gemeinde deshalb jedes Jahr Mittel dafür bereitstellen.