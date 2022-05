Uttenweiler Gemeinderat trifft sich

Der Gemeinderat Uttenweiler kommt am Montag, 23. Mai, zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Beginn im Bürgersaal des Rathauses ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Punkte: Bürgerfragestunde, Baugesuche, Nutzungsänderung: Büro mit Schulungsraum auf Flst. 1493/2, Ringstraße 10, Gemarkung Uttenweiler; Teilabbruch und Umbau Brauereigebäude auf Flst. 2293, Am Ziegelberg 8, Gemarkung Uttenweiler; Erweiterungsbau der Lagerhalle auf Flst. 1, Untere Ortsstraße 30, Gemarkung Ahlen; Neubau eines Wohnhauses mit Garage auf Flst. 1004/2, Sauggarter Str. 27/1, Gemarkung Uttenweiler; Kommunales Starkregenrisikomanagement; Einrichtung eines Pegelmonitorings im Bereich Sauggart; Einbau einer elektronischen Schließanlage in das Rathaus Ahlen, Vergabe des Auftrages; weiterer Ausbau der Breitbandinfrastruktur – Mitverlegung Aussiedlerhöfe in Ahlen; Kindergarten, Bedarfsplanung; Ergänzungssatzung „Wolfswiesenäcker“ in Oberwachingen, Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden,- Billigung des Entwurfes, Beschluss über die öffentliche Auslegung sowie Bekanntgaben, Verschiedenes, Wünsche und Anregungen. Die Bevölkerung ist zur Sitzung eingeladen.