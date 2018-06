Uttenweiler Gemeinderat gedenkt Josef Dentler

Seit 14 Jahren hat sich Josef Dentler im Uttenweiler Gemeinderat engagiert. Am Montagabend ist sein Sitz am Ratstisch leer geblieben. Der Sauggarter Ortsvorsteher ist im Alter von nur 60 Jahren verstorben. Bürgermeister Werner Binder und der Gemeinderat würdigten seine Verdienste um die Gemeinde mit einer Schweigeminute.

Ein Platz am Ratstisch im Bürgersaal ist am Montagabend leer geblieben – im Uttenweiler Gemeinderat klafft eine Lücke. Die Gemeinde Uttenweiler trauert um Josef Dentler, der sich auf vielfältige Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht hat.

Josef Dentlers Engagement im Ortschaftsrat Sauggart begann bereits mit Anfang 20 in der Amtsperiode 1980 bis 1984. Ab 2004 setzte er sich erneut im Ortschaftsrat für das Wohl seiner Mitbürger in Sauggart ein, ab 2014 sogar als deren Ortsvorsteher. Daneben engagierte er sich in der Gesamtgemeinde ebenfalls ab 2004 und bis zuletzt als Mitglied des Gemeinderats. Nicht zu vergessen ist auch Josef Dentlers jahrzehntelanger ehrenamtlicher Einsatz in der Freiwilligen Feuerwehr Sauggart.

Bürgermeister Werner Binder erinnerte vor Beginn der Ratssitzung mit Worten des Danken an Josef Dentlers Verdienste für Sauggart und die Gemeinde Uttenweiler und an seine angenehme, ausgleichende Art. In einer Schweigeminute erhoben sich alle Mitglieder des Gemeinderats und die Besucher von ihren Plätzen. An Josef Dentlers Platz am Ratstisch lag eine weiße Rose und eine weiße Kerze brannte während der gesamten Gemeinderatssitzung.