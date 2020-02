Tolle Pyramiden beim Uttenweiler Narrensprung

So hatten sich das die Uttenweiler Pflugraicher vorgestellt: Trotz Wind und drohendem Regen verfolgten am Fasnetsdienstag zahlreiche Besucher den farbenfrohen, traditionellen Narrensprung durch die Straßen und Gassen Uttenweilers.

Mit toll aufgelegten befreundeten Gruppen aus nah und fern war es ein gelungener Abschluss der Fasnet in Uttenweiler. Besonders die einheimischen Gruppen zeigten sich in Hochform und waren noch einmal total motiviert, sich den Zuschauern in Form von Aufführungen oder Pyramiden zu präsentieren. Mit dem Fällen des Fasnetsbaumes endete dann am Abend die Fasnet in Uttenweiler.