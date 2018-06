Tobias Pfänder nimmt am Ratstisch Platz

Tobias Pfänder wird am Montag, 25. Juli, als neuer Gemeinderat in Uttenweiler vereidigt. Beginn der öffentlichen Gemeinderatssitzung ist um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Die weitere Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: Information durch den Bürgermeister; Bürgerfragestunde; Bekanntgabe nicht-öffentliche Beschlüsse; Sanierung der Albert-Schweitzer-Straße (Vergabe); Sanierung der Ortsverwaltung und des Gemeindesaals in Ahlen (Vergaben); Pachtverträge (Grundsätzliches – Festlegung Verfahrensweise – Festlegung Pachtpreise); Vergabe für das Feuerwehrfahrzeug Offingen; verschiedene private Baugesuche; Ermächtigung zur Bearbeitung der Baugesuche über die Sommerpause; Vereinsförderung – Antrag der Krieger- und Soldatenkameradschaft Dieterskirch zur Restauration der Vereinsfahne; Bekanntgabe, Verschiedenes, Wünsche, Anregungen. Zur Sitzung ist die Bevölkerung eingeladen. Die Sitzungsinformationen liegen im Sitzungssaal aus. Unmittelbar nach der öffentlichen Sitzung findet eine nicht-öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt.