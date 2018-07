Die Theatergruppe Dieterskirch spielt Freilufttheater: Der Einakter „Herr Lehrer ich muss mal raus“ und der Zweiakter „Alles für d’Katz“ sind am Donnerstag, 26. Juli, in Ehingen-Berg zu sehen. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet am Dienstag, 31. Juli, eine Ersatzvorstellung statt. Den kompletten Erlös spendet die Theatergruppe für einen guten Zweck.

Karten gibt es für 6 Euro bei der Theatergruppe Dieterskirch (Sonja Hoheisel, Telefon 07374/914309) oder über Berg Bier.