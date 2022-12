Theatergruppe Offingen betritt wieder die Bühne

Nach dreijähriger Pause wird in der Bussenhalle in Offingen wieder Theater gespielt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Offinger Theaterspieler hoffen auf zahlreiche Besucher für die Aufführungen ab 6. Januar. Auf dem Programm steht in diesem Jahr das Lustspiel „Petri Heil und Waidmanns Dank!“ von Bernd Gombold.

Darum geht es in dem Stück: Ein Schnellkochtopf zum Hochzeitstag und ein schmutziges Fußballertrikot zum Muttertag, damit soll sich Gerda zufriedengeben. Aber diesmal bringen solche „reizenden“ Geschenke das Fass zum Überlaufen. Weder Muttertag noch Hochzeitstag bringen Rudi dazu, auch nur ein Mal an seine Frau zu denken.

Denn jeden Sonntagmorgen geht er zum Angeln, Sohn Simon bringt seine Fußballerklamotten zum Waschen, der altledige Schwager Hermann hat ein geschossenes Reh zum Abziehen in der Waschküche gelagert. Auch Tochter Tina mit ihrem neuen Freund und Öko-Freak Harald machen nichts als Arbeit. Aber diesmal wird das alles Gerda zu viel. Wutentbrannt verabschiedet sie sich mit Freundin Susi in den Wellness-Urlaub.

Rudi und Hermann stört das überhaupt nicht. Sie nutzen die Gelegenheit, zwei italienische Damen aufzugabeln, die sie gleich auch noch zum Küchendienst einspannen. Als die beiden Schönheiten schließlich vor der Tür stehen, haben Rudi und Hermann alle Hände voll zu tun, Kinder und die überraschend aufgetauchte Schwiegermutter aus dem Haus zu schaffen.

Wird es Gerda schaffen, den stoffeligen Männern und undankbaren Kindern alles heimzuzahlen? In den vier Aufführungen in der Bussenhalle Offingen kann man dies erfahren.