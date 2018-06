Tausende freuen sich an Kunst und Krempel

Traditionell veranstaltet der Musikverein Uttenweiler am letzten Sonntag im Juni sein Sommerfest –und daran ändert auch die Fußballweltmeisterschaft nichts. Den Auftakt zum Sommerfest gestaltete die Egerländer Besetzung des Musikvereins Uttenweiler mit einem Serenadenkonzert am Samstagabend. Unter der Leitung von Ralf Kritz spielten sie auf mit Polkas, Märschen und Walzer. Rechtzeitig zum Spielbeginn der deutschen Fußballmannschaft versammelten sich die Fußballfans vor der Festhalle zum „Öffentlichen Gucken“ (Public Viewing). Am Sonntagmorgen besiedelten bereits gegen 5 Uhr die ersten Flohmarkthändler den Festplatz. Bald war der Platz mit rund 200 Ständen gefüllt und tausende Schaulustige und Käufer ließen nicht lange auf sich warten und konnten die Gassen zwischen den Autos von Stand zu Stand ablaufen. Zum Frühschoppen spielte der Musikverein Kirchbierlingen auf. Nachmittags unterhielten die Jugendkapelle des Musikvereins Uttenweiler unter der Leitung von Kerstin Bösch und der Musikverein Offingen unter Stefan Widmer die Gäste. Bei idealem Flohmarktwetter und guter Stimmung waren alle zufrieden und viel Kunst und Krempel fand einen neuen Besitzer. Fast 200 freiwillige Helfer hatten für einen reibungslosen Ablauf und die Bewirtung der Gäste gesorgt.

Foto: Alexander Raduelescu (alra)