Die indische Tänzerin Monalisa Ghosh kommt nach Deutschland und gibt am Samstag zwei Tanz-Workshops für die Initiative Integration in Uttenweiler. Bereits am Freitag, ab 19 Uhr, gastiert die Tänzerin, im Jakob-Griesinger-Haus in Griesingen.

Am Samstag, 21. April, von 10.30 bis 12 Uhr sowie 13.30 bis 15.30 Uhr, leitet Monalisa Ghosh Workshops für Bollywood- und Ossistanz für Anfänger und Fortgeschrittene an der Abt-Ulrich-Blank-Grundschule in Uttenweiler. Wer sich darauf einstimmen möchte, kann sich die indischen Tänze bereits in Griesingen anscheuen, denn dort gastiert die Tänzerin aus Kolkata/Indien für eine Tanzperformance. Ab 19 Uhr zeigt sie im Jakob-Griesinger-Haus mehrere sakrale Tänze aus dem klassischen indischen Odissi, einem der ältesten Tänze Indiens. Diese Tanzform war noch vor rund 100 Jahren ein reiner Tempeltanz, der nur von speziell ausgebildeten Templetänzerinnen, den Devadasis, zu Ehren Gottes getanzt wurde. Eintritt ist auf Spendenbasis – der Erlös geht an das Schulprojekt www.kalajyoti.org von Ghosh in Kalkutta.

Im Jahr 2000 hat die international bekannte Tänzerin Monalisa Ghosh sich ihren Lebenstraum erfüllt und eine Schule außerhalb der Stadt Kalkutta gegründet. Dort können talentierte Mädchen und Jungen kastenunabhängig diese uralte, klassische Tanzform bis zur Bühnenreife erlernen. Zudem erhalten die Schüler Unterricht in weiteren traditionellen indischen Künsten und Lehrfächern. Es ist eine Schule im traditionellem „Gurukul“-System, bei dem die Schüler auch im Haus ihrer Lehrerin (Guru) leben und lernen können, wenn sie zu weit weg wohnen oder die familiären Verhältnisse schwierig sind. Die Ausbildung ist für Kinder aus armen Verhältnissen komplett kostenlos und wird finanziert durch Aufführungen und Workshops im In- und Ausland.

Zu Ehren Gottes

Der Ursprung des Odissi-Tanzes reicht bis ins 2. Jahrhundert vor Christus zurück und entstand im nordöstlichen indischen Bundesstaat Orissa. Es ist ein Solotanz, der heute sowohl von Frauen als auch von Männern getanzt wird. Ursprünglich wurde Odissi nur von Devadasis (Tempeltänzerinnen) und später auch von jungen Männern (Gotipuas) zu Ehren Gottes getanzt. Die Harmonie der getanzten Gebärden kann man noch heute in den Tempeln von Puri im Osten Indiens an zahllosen Steinskulpturen bewundern. Klassische indische Tänze sind sakrale Tänze und stellen symbolhaft die seelische Verbundenheit zu Gott dar.

Im Odissi gibt es zwei unterschiedliche Tanzformen: Nritta, einem reinen Tanz ohne Symbolcharakter und Nritya, der religiöser Themen darstellt. Odissi wird barfuß in genau vorgeschriebenen geometrischen Mustern am Boden getanzt – sehr anmutig und gleichzeitig kraftvoll. Es gibt ein großes Repertoire an Drehungen, stehenden oder sitzenden Positionen, Sprüngen, Gangarten und Gesten. Besonders charakteristisch ist die Tribhanga-Haltung (Dreieckshaltung), bei der die Beine, Hüfte und Kopf wie zu einer S-Kurve geformt werden sowie die Grundpositionen des Chauka (der Kriegerhaltung). Mit ausdrucksstarken Augenbewegungen und Hand- und Körpergesten erzählt die Odissi-Tänzerin Mythen und Geschichten aus dem uralten Indien.

Das Schulprojekt „Kalajyoti“ wurde im Jahr 2000 von der Tänzerin Shrimati Monalisa Gosh in der Nähe von Kalkutta / West-Bengalen gegründet. Dort können Kinder unabhängig von ihrer Herkunft und finanziellen Verhältnissen einen Schulabschluss sowie eine Berufsausbildung in den klassischen indischen Künsten machen. Auch Gäste sind in Kalajyoti willkommen. Mit ihren Gastspielen im In- und Ausland finanziert Ghosh dieses Schulprojekt. Weitere Infos: www.kalajyoti.org.