Super Ideen für die „Sauggart Golden Tower Bridge“

„Pfluag-Raicher! Pfluag-Raicher! Pfluag-Raicher!“ Dass jetzt die Narren in Uttenweiler das Sagen haben, war am Glombigen Donnerstag nicht mehr zu überhören. Zu den schmissigen Klängen des Fanfarenzugs haben Falkenhofer Weibla, Reutibachgeister, Bachplatscher & Co. das Rathaus gestürmt – und gleich jede Menge guter Ideen mitgebracht: ein tolles Bänkle-Konzept, kreative Strafzettel oder einfallsreiche Lösungsvorschläge für die „Sauggart Golden Tower Bridge“.

Nein, Werner Binder ist kein Rathauschef, der allzu sehr an seinem Stuhl klebt. Nur allzu bereitwillig schien er den Schlüssel der Macht an Zunftmeisterin Katrin Ochs abzutreten. Und warum auch nicht? Ein paar Tage Urlaub, so der Schultes, täten der Verwaltung gut. Denn die Liste der Aufgaben ist lang: Kita-Neubau, Breitband, Schulsanierung, Fördergelder, Brücke Sauggart und Feuerwehrumstrukturierung zählte das Gemeindeoberhaupt auf. Und ein Thema trete er besonders gern an die Narren ab: „Ich sag nur... Regelungen zur Bauplatzvergabe, nochmals viel Spaß euch und eine gute Nervenlage.“

Parkzettel für die „Parkaffen“

Den Spaß ließen sich die Narren freilich nicht nehmen – und hatten auch schon einige patente Lösungsvorschläge im Gepäck. Davor aber musste Zunftmeisterin Ochs den entmachteten Schultes erst ein wenig ausschimpfen: „Eis älle send wieder Klaga zu Ohra komma, du hosch am Friedhof oifach dia Benk weggnomma.“ Das gehe so ja nicht – schließlich sei „uff Grabstoi hocka“ für die Uttenweiler „koi Optio“. Als Ersatz hatten die Pflugraicher Klappstühle mitgebracht. Die „Außamöbel“ wollen sie aber erst einmal selbst testen, so sehe man dann schon, ob das neue Bänkle-Konzept aufgehe. Auch für Binder gab es dann noch eine Aufgabe – plus eine Warnweste und liebevoll gestaltete Parkzettel für „Parkaffen“. Die solle er nur fleißig an die vielen „Parktalente“ verteilen. Denn: „Manche moinet, se messat ihr Auto fast en Lada neistella.“

Talent hatte auch Hans Blersch bewiesen, der sich als „Dippl-Ing.“ über die sündhaft teure „Sauggart Golden Tower Bridge“ Gedanken gemacht hatte. Das Ganze gehe schließlich auch etwas günstiger – etwa, indem man den Reutibach einfach untertunnle. Projekttitel: „Sauggart 20“ Reizvoll erscheint auch ein Damm: „Dann fährt ein Schifflein hin und her für den Personennahverkehr.“ Die Baukosten? Nicht der Rede wert: „Den Damm – die Mauer – die baut ein lieber Freund – nein, nicht der Trump, sondern der Biber!“ Glänzende Perspektiven ergeben sich laut Blersch auch, wenn man den Bach künftig durch eine Furt überquere: „Sauggart wird dann ganz galant in Saufurt – zu hochdeutsch Schweinfurt – umbenannt, und ging unser Herr noch über Wasser, macht’s Pater Tomy in Sauggart krasser, der fährt dann übers Wasser dort und Sauggart wird zum Wallfahrtsort.“

Für seine Kalkulation brauchte Blersch dann doch nochmal die Hilfe des Bürgermeisters: als „langes Ding, genannt Stativ“. Schnell hatte er die sechs Nullen der Millioneninvestition zu Doppelnullen gebündelt und zu WCs „heruntergekürzt“: „Aus dene jo, des woß mr prompt grad so viel Soich ond Wasser kommt wia dur den Bach en Sauggart rennt! Ergo isch – ,dia Rechnong stemmt’!“