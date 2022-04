Sträucher und Bäume für den Naturkindergarten

Ein gemeinsamer Aktionstag in der Gemeinde sollte vor allem eines bewirken: ein tolles Umfeld für die Kinder des Naturkindergartens schaffen, die so ihre Umgebung und die Natur mit allen Sinnen kennenlernen und erleben dürfen. Das teilt die Gemeindeverwaltung zur großen Pflanzaktion im März mit. Mehrere Firmen, Vereine und Einrichtungen haben sich daran beteiligt. Der Mitteilung zufolge waren dies der Gewinnsparverein Baden-Württemberg e.V. mit Vorstand Jürgen Rehm und die Union Investment mit Landesdirektor Jürgen Stiletto, die den Naturkindergarten mit verschiedenen Setzlingen und Sträuchern unterstützten. Diese seien gemeinsam mit Leuten der VR Bank Riedlingen-Federsee eG gepflanzt worden. Als WIN-Charta-Mitglied sei es dem Gewinnsparverein Baden-Württemberg e.V. besonders wichtig, Nachhaltigkeit auch im direkten Umfeld umzusetzen und mit persönlichem Engagement zu unterstreichen, heißt es in der Meldung. Nachhaltigkeit präge seit jeher auch das Handeln von Union Investment, berichtet die Gemeinde weiter. So wurden im Rahmen eines WIN!-Projekts verschiedene Sträucher und (Wild-) Obstbäume im Umfeld des neuen Naturkindergartens Uttenweiler gepflanzt. Die ortsansässige VR Bank habe den Naturkindergarten zusätzlich mit vier neuen Hochbeeten unterstützt.

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller drei Unternehmen haben im Rahmen von ehrenamtlichem Engagement bei der Pflanzaktion in Uttenweiler tatkräftig mit angepackt. Zahlreiche Helfer der Gemeinde, Bürgermeister Werner Binder und der Vorstand der VR Bank Riedlingen-Federsee Jochen Beck pflanzten ebenfalls vor Ort mit und sorgten dafür, dass das Umfeld rund um den Kindergarten ökologisch aufgewertet wurde. Dank der Unterstützung des Revierleiters Armin Schlegel, des Ökologen Josef Grom, Ortsbaumeister Markus Rieger sowie vielen anderen helfenden Händen wurden über 100 Setzlinge eingepflanzt. Entstanden sind kleine Gruppen mit Sträuchern, welche für Insekten und Vögel Nahrung bieten. Außerdem wurden pflegeleichte (Wild-) Obstbäume als Baumreihe eingebracht. Unter anderem wurden Vogelkirschen, Elsbeeren, Speierlinge und Wildbirnen gepflanzt. Die benötigten Pflanzen und das Material wie Stützpfähle, Anbindeschnüre und Schutzgitter gegen Tierfraß stellte die regionale Karl Schlegel Baumschule aus Riedlingen zur Verfügung. In zwei Jahren wird dann gemeinsam der Wachstumsfortschritt geprüft, bis dahin kümmert sich die Gemeinde um die Kultursicherung.