Der Katholische Frauenbund lädt interessierte Frauen und Männer am Mittwoch, 10. Juli, unter dem Thema „Maria, breit den Mantel aus“ zur Sternwallfahrt auf den Bussen ein. Ab 13.30 Uhr geht es zu Fuß von der Bussenkapelle in Offfingen auf den Bussen hinauf, alternativ beginnt um 13.45 Uhr das Rosenkranzgebet in der Bussenkirche. Die Eucharistiefeier mit Pfarrer Albert Menrad beginnt um 14.30 Uhr. Nach dem Gottesdienst besteht auf der Bussenwiese neben der Kirche die Gelegenheit zu einem gemütlichen Ausklang bei Kaffee und Gebäck.