Stefan Schädle bekommt goldene Ehrennadel

Bei der Jahreshauptversammlung der Abteilung Fußball des SV Uttenweiler stellte SVU-Urgestein Stefan Schädle sein Amt als Abteilungsleiter zur Verfügung. Nachdem er seit 2002 an der Spitze der Abteilung stand, sei für ihn nun der richtige Moment gekommen, die Leitung in jüngere Hände abzugeben. Fabian Maurer, seit 2019 stellvertretender Abteilungsleiter, übernimmt den Posten und wird die Abteilung zukünftig im Dreiergespann mit Christian Kurray und Felix Kötzle leiten. Die bisherigen Amtsinhabern Kevin Wichert als Kassier sowie Alwin Weggenmann als Vertreter der Mitglieder bleiben der Abteilung für weitere zwei Jahre erhalten.

Stefan Schädle blickte auf ein durch Corona unterbrochenes Sportjahr 2021/22 und zeigte sich erfreut darüber, dass alle Trainer und Betreuer der Abteilung ihre Treue hielten. Schädle dankte für die langjährige Unterstützung, die er während seiner langen Amtszeit beim SVU erleben durfte. Rolf Preißing, Vizepräsident des Sportkreises Biberach, ehrte ihn für sein Engagement und seine besonders verdienstvollen Tätigkeiten im Wahlamt, hinter denen viel Arbeit und auch Verzicht stecke. Für sein 20-jähriges Wirken als Abteilungsleiter wurde Schädle die WLSB-Ehrennadel in Gold verliehen.

Der SVU-Gesamtvereinsvorsitzende Wolfang Dahler zeigte in einer Laudatio für den scheidenden Abteilungsleiter Einblicke in das Wirken und Schaffen von Stefan Schädle. In dieses fällt unter anderem neben dem Erreichen der Landesliga auch der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses sowie eines neuen Trainingsplatzes. Im Anschluss wurde ein sichtlich gerührter Stefan Schädle im Namen der Abteilung Fußball mit Dank und Anerkennung für seine herausragenden Leistungen als Abteilungsleiter zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Der stellvertretende Jugendleiter Markus Stöhr stellte alle Jugendmannschaften mit Trainern und Betreuern vor. Auch weiterhin spielt die Mehrheit der Mannschaften in Spielgemeinschaften mit Bussen, Unlingen oder Seekirch. Kassier Kevin Wichert stellte in seinem Bericht die finanzielle Lage der Abteilung Fußball dar.

Für ihre 15-jährige Spielerinnenlaufbahnen wurden Hannah Guth, Sarah Keckeisen, Amelie Hummler, Franziska Schrodi, Aline Vogel, Jasmin Kaiser und Jana Sonnenmoser mit der Spielerinnen-Brosche in Bronze ausgezeichnet. Stefan Ulmschneider erhielt die Spieler-Ehrennadel in Bronze für 20 Jahre Fußball.