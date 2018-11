Statt dem Radweg lieber ein Wirtschaftsweg

Einen Radweg von Ahlen nach Rupertshofen plant der Landkreis Biberach ab dem Jahr 2020. Zusammen mit Attenweiler möchte die Gemeinde Uttenweiler die Verbindung aber lieber zu einem breiteren Wirtschaftsweg ausbauen. Beide Gemeinden sind dazu bereit, die Mehrkosten zu übernehmen. Auf Uttenweiler kommt demnach ein Aufwand von etwa 20 000 bis 30 000 Euro zu.

Immerhin einen halben Meter macht der Unterschied zwischen einem Rad- und einem Wirtschaftsweg aus. Radlern wird eine Breite von 2,50 Metern zugestanden – für einen Wirtschaftsweg sind dagegen drei Meter vorgesehen. Für diese breitete Variante sprach sich auch Bürgermeister Werner Binder im Uttenweiler Gemeinderat aus. In Abstimmung mit Attenweilers Bürgermeisterin Monika Brobeil und dem Straßenamt sei festgelegt worden, den geplanten Radweg gleich als Wirtschaftsweg auszubauen. Die Uttenweiler Räte sprachen sich nun in der Sitzung dafür aus, diesen Weg mitzugehen und die Kosten ab Gemarkungsgrenze – laut Binder die Straße zum Vogelhof – zu tragen. Die Verwaltung geht hier von 20 000 bis 30 000 Euro aus, die dann 2020 in den Haushalt aufgenommen werden sollen. Der Ausbau ist ebenfalls für das Jahr 2020 eingeplant.

Hinzu kämen noch weitere Kosten für den Grunderwerb, blickte Bürgermeister Binder voraus. Sie seien jedoch überschaubar, da nur eine kleine Fläche benötigt werde. Bei fünf Grundstücken müssten zwischen vier bis 50 Quadratmeter für den Weg geopfert werden. Auch die Unterhaltung für den Bereich innerhalb der Gemarkung werde künftig Aufgabe der Gemeinde sein, antwortete Binder auf die Nachfrage von Manfred Widmann.

Harald Blässle hatte zuvor zu bedenken gegeben, ob der Wirtschaftsweg auch ausreichend genutzt werde. Ortsvorsteherin Cornelia Krug hingegen bewertete auch die drei Meter für die Breite der heutigen landwirtschaftlichen Fahrzeuge als ziemlich knapp bemessen. Margit Stolz begrüßte, wie zuvor schon Binder, den Bau des Radwegs, der nun für mehr Sicherheit sorgen werde.