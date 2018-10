Auf den Bussen laden am Montag, 8. Oktober, ab 15 Uhr Sandra Detzer, Landesvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen, und Andre Baumann, Staatssekretär im Umweltministerium, ein. Interessierte Bürger können gerne und ohne Anmeldung ein Stück auf dem Schöpfungsweg mitgehen. Maria Tittor, erfahrene Albführerin, möchte den Teilnehmern den Blick für das Schöne und Verborgene entlang des Wegs öffnen. Ein Besuch der Bussenkirche ist ebenfalls fest geplant. Treffpunkt ist in Offingen am Bussenparkplatz. Gegen 17 Uhr geht es dann zur Einkehr nach Moosburg, wo die Feuerwehrleute in ihrem Vereinsheim im Rathaus, Bad Buchauer Straße 57, bewirten. Wer mit den beiden Politikern in ungezwungener Atmosphäre ins Gespräch kommen möchte, hat hier dazu Gelegenheit.

Weitere Informationen zur Grünen Heimattour gibt es auch unter