Die C-Junioren der Spielgemeinschaft SF Bussen/SV Unlingen/SV Uttenweiler haben sensationell die Hallenmeisterschaft des Bezirks Donau gewonnen. Das teilt die Spielgemeinschaft in einer Pressemeldung mit.

In der Halle in Herbertingen nahmen noch acht Mannschaften teil, die sich in drei Vorrunden qualifiziert hatten. Zum Auftakt der Gruppenphase wurde die Mannschaft von Ehingen-Süd mit 2:1 besiegt, danach folgte ein 4:0-Sieg gegen den FV Altheim. Damit war bereits der Einzug in das Halbfinale sicher. Mit einem abschließenden Sieg gegen Laiz hätte man dem Turnierfavoriten TSG Ehingen aus dem Weg gehen können. Das Spiel gegen Laiz wurde jedoch überraschend deutlich mit 0:2 verloren.

Im Halbfinale gegen die TSG Ehingen lag die C-Jugend schnell mit 0:1 zurück. Die Ehinger kamen jedoch mit der offensiven Spielweise der SGM nicht zurecht und kamen nahezu zu keiner weiteren Torchance. Nach dem Ausgleich und erst recht nach der Führung der Spielgemeinschaft sei die Partie vonseiten der Ehinger immer hitziger geführt worden, berichtet die Spielgemeinschaft. Mit einer kämpferischen Leistung konnte die Partie gegen den Turnierfavoriten mit 2:1 gewonnen werden.

Im Finale kam es zum Wiedersehen mit dem Gruppengegner aus Laiz, der im Halbfinale den anderen Favoriten, den FV Bad Saulgau, geschlagen hatte. Das ausgeglichene Finale war sehr umkämpft, auf beiden Seiten wurden Torchancen ausgelassen, aufseiten der SGM Laiz/FC 99 I wurden ein Sechs- und ein Zehnmeter nicht verwandelt. In der Verlängerung konnte die Spielgemeinschaft nach dem vierten Foulspiel der Laizer einen Sechsmeter zum 1:0 verwandeln. Nach dem Schlusspfiff war der Jubel bei Spielern, Betreuern und Fans riesengroß.

Nun wird die SGM Mitte Februar die Farben der Vereine SF Bussen, SV Unlingen und SV Uttenweiler auf Verbandsebene vertreten.