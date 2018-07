Spiel und Spaß bis die Welt Kopf steht

Im Freibad in Uttenweiler ist am Sonntag mit der Familienaktion der Schwäbischen Zeitung und weiteren Sponsoren ganz schön was geboten gewesen. Unter dem Motto „Spiel und Spaß“ war der Aktionstag „Die Welt mit Kinderaugen“ gut besucht. 1000 Badegäste wurden am Sonntag gezählt.

Schon vor dem Eingang zum Freibad ist sichtbar, dass etwas Besonderes im Freibad stattfindet. „Willkommen bei der Familienaktion“ steht auf einem großen Plakat. An der Kasse gibt es für die Kinder die erste Überraschung. Von Kioskbetreiberin Jolanta Rabenda bekommt jedes Kind zur Feier des Tages ein Eis-Gutschein.

Die erste Überraschung ist noch kaum verdaut, warten weitere Aktionen auf die Besucher. Glitzertatoos und Nagellack entwickelten sich bei den Kindern zum Anziehungspunkt. Die kleinen Gäste ließen sich mit bunten Bildern verschönern – ganz begeistert waren sie vom Delfinmotiv. Beim Stofftaschen bemalen durften die Besucher selbst kreativ werden und sich als Künstler versuchen. Am Stand der „Schwäbischen Zeitung“ winkte ein Gewinnspiel, bei dem es Gewinner und Hauptgewinner gab.

Das Fußballbillard machte jede Menge gute Laune und an der Ballwand konnte jeder sein Glück versuchen. Auch hier gab es (fast) nur Gewinner. Der große Renner war aber ohne Zweifel der riesige Mega-Ball, in den die Kinder hineinschlüpften, um dann über die Wiese zu rollen. Da fühle man sich wie ein Astronaut, beschrieb ein Teilnehmer das Gefühl, als er sich drehte und die Welt auf einmal Kopf stand.

Im Badebereich waren die großen Wasserbälle der „Schwäbischen Zeitung“ zu sehen und auch im See wurde damit gespielt. So was dürfte öfters hier sein, sagte ein Besucher aus Riedlingen, der mit seiner Familie vor Ort war. Markus Speh aus Bad Buchau war mit Frau und Kind dabei und fand den Familientag eine tolle Aktion, die eine Wiederholung haben dürfte. Und die sechsjährige Luna aus Biberach zeigt stolz ihr Delfin-Tattoo auf dem Arm. Sehr zufrieden war auch eine Mutter mit ihren zwei Kindern aus dem Frankfurter Raum, die zurzeit im Müttergenesungsheim in Dürmentingen verweilt. Das sei ein Familientag, passend für Familien mit Kindern gewesen, der gerne wieder einmal stattfinden sollte. Darin waren sich die Besucher einig. Organisiert wurde der Familientag von der Schwäbischen Zeitung, der Kreissparkasse Biberach, Ewa-Riss und der Firma Nic-Holzspielzeug.