Sommerfest endlich wieder möglich

„Einfach spitze, dass du da bist“ ertönte es am Samstag, den 2. Juli auf der Ahlener Höhe. Hier trafen sich das pädagogische Personal und die Krippenkinder der Villa Rasselbande Uttenweiler mit ihren Familien zum ersten Sommerfest. Nach einem kurzweiligen Programm ging es in den gemütlichen Teil über. Es wurde gegrillt und so manches Gespräch geführt. Am Ende sind sich alle einig: „So ein gemeinsames Sommerfest ist richtig schön!“