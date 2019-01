Soldatengräber als Ermahnerdes Friedens

„Friedhöfe sollen von reinen Trauer- und Gedenkstätten zu Nachdenk- und Lernorten entwickelt werden“: Das hat Oberstleutnant a. D. Christoph Schwarz bei der Zusammenkunft der Krieger- und Soldatengenmeinschaft Uttenweiler in der Festhalle gefordert. Seit 100 Jahren bemüht sich der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, die Ruhestätten vieler Toten beider Weltkriege zu pflegen.

Mit einem flotten Konzertmarsch eröffnete der Musikverein Uttenweiler mit Ralf Kriz die Festversammlung. „Sag mir, wo die Blumen sind, die Menschen, die Männer, die Soldaten?“, fragte der Gesangverein mit Ulrike Marquart. Bürgermeister Werner Binder sprach seinen Dank aus für die Organisation der Gedenkveranstaltung als wichtigen Akzent in der Gemeinde, der auch an die Kinder weitergegeben werden müsse.

Alois Steiner als Vorsitzender der Krieger- und Soldatenkameradschaft dankte allen an der Feierstunde Beteiligten und betonte, Gegenwart und Zukunft müssten friedvoll gestaltet werden: „Der Bastianitag ist als Gedächtnistag Erinnerung und Verpflichtung zugleich.“ Das Verständnis sei die Basis für einen langen Weg der Versöhnung zu nie wieder Krieg. „Den Frieden kann man überall vorleben“, betonte er. Der Gedächtnistag soll auch in Zukunft erhalten und würdevoll gestaltet werden. Zur Totenehrung sang der Männerchor „Ich hatt’ einen Kameraden“ als Mahnung, Mauern und Zäune abzureißen, sie nie wieder aufzubauen und das Glück zu schätzen, in Frieden und Freiheit leben zu dürfen.

Daran konnte Oberstleutnant a.D. Christoph Schwarz als Bundeswehrbeauftragter beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge nahtlos anknüpfen. Auf 832 Friedhöfen in 45 Ländern sei der Bund der Kriegsgräberfürsorge aktiv. 2,7 Millionen Tote seien registriert, in Podoriza in Montenegro unlängst ein neuer Soldatenfriedhof eröffnet worden. Dies unterstreiche die Bemühungen, Friedhöfe von reinen Trauer- und Gedenkstätten zu Nachdenk- und Lernorten zu entwickeln, betonte er.

Genau vor 100 Jahren wurde die Wahl zur Deutschen Nationalversammlung abgehalten. Der letzte deutsche Kaiser ging ins Exil, Namen wie Matthias Erzberger, beheimatet in Buttenhausen, tauchten auf, und doch fand, so Schwarz, die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg in der deutschen Öffentlichkeit kaum Beachtung. Das Ziel eines schnellen Siegs an der Westfront sei nicht erreicht worden, Schützengräben zogen sich von der Nordsee bis zur Schweizer Grenze. Der Tod , sei allgegenwärtig gewesen, auch in der Zivilbevölkerung. Mit dem Versailler Vertrag aus dem Jahr 1920 begannen die Aktionen, Soldatengräber durch Grabzeichen mit Namen und Daten der Toten zu kennzeichnen. Schwarz: „Dazu wurde der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gegründet.“

Vorurteile überwinden

Zu dessen Kernpunkten gehört „Erinnern für die Zukunft“ ebenso wie die Tatsache, dass Kriege nicht ausbrechen, sondern erst geplant und dann realisiert werden. „Wer Kriege verhindern will, muss dafür sorgen, dass vor allem junge Menschen die Geschichte kennen, dass sie Vorbehalte und Vorurteile durch direkte Begegnungen überwinden, dass sie moralische Werte und Verantwortung entwickeln und sich damit für Toleranz, Demokratie und Völkerfreundschaft einsetzen“, hob der Redner hervor. Der Volksbund habe kein Mandat, er sei in seinen Bemühungen in weiten Teilen auf Spenden angewiesen. Dennoch werde er nicht müde aufzuzeigen, wohin Nationalismus führen könne. Schwarz zitierte Jean-Claude Juncker, den Präsidenten der Europäischen Kommission: „Wer an Europa zweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen.“ Nur über Landesgrenzen hinweg sei es möglich, die Zukunft lebenswert zu gestalten.

Zur Feststellung, dass Soldatengräber Prediger des Friedens sind, wurde die Deutsche Nationalhymne gesungen.