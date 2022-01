So blickt Uttenweilers Bürgermeister Werner Binder auf 2022

Große Aufgaben, spannende Projekte und nach wie vor die Herausforderungen der Corona-Pandemie: So blickt Bürgermeister Werner Binder im SZ-Interview auf das neue Jahr 2022.

SZ: Ein weiteres Jahr mit Corona ist nun zu Ende gegangen. Herr Binder, wie war 2021 für die Gemeinde Uttenweiler?

Binder: Das Jahr 2021 war pandemisch nicht einfacher wie das Jahr zuvor. Die gemeindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Einrichtungen, voran im Rathaus, in den Kindergärten sowie das Lehrerkollegium und die Mitarbeiter/innen in der Schule mussten wiederum sehr flexibel und zum Teil sehr aufwendig ihren Dienst versehen. An dieser Stelle möchte ich mich auch öffentlich bei allen Beteiligten und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich für diesen Einsatz bedanken. Die Hoffnung im Sommer war glaube ich für uns alle, dass wir die pandemische Lage im Griff haben. Dies hat sich leider zerschlagen. Die Gremienarbeit konnte trotzdem konzentriert in den gemeindlichen Hallen durchgeführt werden. Dafür danke ich dem Gemeinderat und den Ortschaftsräten.

Was hat trotz Corona gut funktioniert?

Neben den zusätzlichen Aufgaben rund um Corona konnten wir die restlichen Themen und Projekte in der Gemeinde trotzdem vorantreiben, auch wenn hier viel und zusätzlicher Arbeitseinsatz gefordert war. Als Beispiel möchte ich den Brückenneubau in Sauggart, die Erschießung eines Baugebietes und das weitere Voranbringen von Bauleitverfahren für Wohnbauflächen in allen Teilorten sowie für eine Gewerbefläche nennen.

Was waren für Sie im vergangenen Jahr die herausragenden Themen oder Ereignisse?

Herausragend war für mich schon, dass es gelungen ist, Impfstoffe herzustellen, um die Möglichkeit zu haben, schwere Krankheitsverläufe des Coronavirus einzudämmen. Natürlich war der Regierungswechsel und das Amtsende von Bundeskanzlerin a.D. Frau Merkel ein besonderes Ereignis, welches eigentlich nach so langer Zeit ganz schlicht vollzogen wurde. Auch dies ist ein Element unsere Demokratie und zeichnet diese aus. Im negativen Sinne waren die Starkregenereignisse im Juni letzten Jahres in allen Teilorten der Gesamtgemeinde Uttenweiler, aber vor allem im Ahrtal prägend und für viele Menschen und Gemeinden dort bis heute ein Desaster.

Was steht in diesem Jahr in Ihrer Gemeinde an?

In diesem Jahr können wir in Zusammenarbeit mit dem Flurneuordnungsamt am Tobelbach die Planung in die Tat umsetzen. Ökologisch wird diese Maßnahme einen sehr großen Beitrag leisten können. Die Flurneuordnung entlang dem Tobelbach zieht sich auf einer Länge von zirka 2,8 Kilometer von der Gemarkungsgrenze Dobel bis zur Gemarkungsgrenze Unterwachingen. Ziel ist es, den ansässigen Bibern mehr Fläche zur Verfügung zu stellen, damit die Konflikte zwischen Tierwelt und Grundstückseigentümern aufgelöst werden können. Auch der Breitbandausbau für die sogenannten „weißen Flecken“ und der Ausbau der Gewerbegebiete wird hoffentlich nach Vergabe über die derzeitige Ausschreibung für Planungsleistungen weiter vorangetrieben werden können. Das Gesamtprojekt beträgt immerhin ein Investitionsvolumen von über 5,5 Millionen Euro. Ab April werden wir einen Naturkindergarten eröffnen. Eine weitere Regelgruppe möchten wir in den ehemaligen Schulräumen über der Turn- und Festhalle in Uttenweiler einbauen. Für beide Maßnahmen laufen derzeit die Planungen und Ausschreibungsvorbereitungen.

Was davon ist die größte Herausforderung?

Sicherlich wird der Breitbandausbau, sollte eine Vergabe gelingen, viel Zeit in Anspruch nehmen. Freuen werde ich mich auf die Eröffnung des Naturkindergartens und die Umsetzung der ökologischen Maßnahme am Tobelbach.

Was sind Ihre persönlichen Wünsche für dieses Jahr?

Es wäre wunderbar, wenn wir die Pandemie endlich hinter uns lassen könnten, damit auch das Vereinsleben wieder in vollem Umfang ausgelebt und genossen werden kann. Auch wäre es wunderbar, wenn in unserer Gesellschaft Hass und Hetze keinen Raum einnehmen würden. Es ist für mich manchmal unerträglich, welche Gesinnungen und Respektlosigkeiten doch vorherrschend sind. Unter dem Strich muss man aber doch klar feststellen, dass wir in einem freiheitlichen und demokratischen Staat leben dürfen. Der Wohlstand bei uns ist enorm, aber leider auch das Anspruchsdenken. Vielleicht wäre es gut, wenn viele in unserer Gesellschaft versuchen würden, den Gemeinschaftsgedanken wieder mehr in den Vordergrund zu stellen, anstatt sich nur mit sich und dem eigenen Ego zu beschäftigen oder ständig Entscheidungen anzuzweifeln und anzugreifen.