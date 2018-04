Ski- und Boardschule ist gerüstet für neue Saison

Hinter der Ski- und Boardschule des SV Uttenweiler liegt ein sehr erfolgreicher Winter. Zum Ausklang der Saison waren 14 Ski- und Boardlehrer auf Prüfungs- und Weiterbildungslehrgängen – und allesamt konnten erfolgreich abgeschlossen werden.

Den Auftakt machten vier Ski- und drei Boardlehrer auf dem einwöchigen Oberstufenprüfungslehrgang in Ratschings in Südtirol. Der Lehrgang bestand aus der Ausbildung mit anschließender Prüfung in Demonstrationskönnen, was Riesenslalom, Freies Fahren und Freestyle beinhaltet, Langlauf (Technik), Lehreignung und einer Theorieprüfung. Lena Beller, Felix Steiner, Christoph Neubrand und Andreas Ganser legten die Prüfung im Bereich Ski erfolgreich ab, Andreas Ganser sogar als Lehrgangsbester und Ines Steiner, Patrizia Ruß und Rebecca Ruß im Bereich Snowboard. Die Oberstufenlehrkräfte hatten eine anstrengende Woche hinter sich, aber in Ratschings auch Traumverhältnisse vorgefunden.

Judith Keppler und Jana Sonnenmoser nahmen bei der Ausbildung zum Gruppenleiter Kinder-Jugend-Wintersport in Balderschwang teil, die sie ebenfalls erfolgreich absolvierten. Bei dieser Ausbildung wird der Schwerpunkt auf den Kinderbereich und das spielerische Erlernen der richtigen Techniken gelegt.

Den Abschluss bildeten dann vier Ski- und eine Boardlehrerin für den Prüfungslehrgang Trainer C im Stubaital, genauer gesagt im Skizentrum Schlick 2000. Der Prüfungslehrgang ist gleichzeitig auch die letzte Ausbildungsstufe des Trainer C. Ausgebildet und geprüft wurdDemonstrationskönnen, was Freies und sportliches Fahren (auch Geländefahren) beinhaltet, Lehreignung und Theorieprüfung. Annika Sonnenmoser, Stephan Maurer, Franka Beller und Eva Augustin absolvierten den Trainer C erfolgreich im Schwerpunkt Ski, wobei auch hier aus der Uttenweiler Ski- und Boardschule mit Eva Augustin und Lena Augustin die Lehrgangsbesten herauszuheben sind.