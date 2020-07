Singen ist wieder erlaubt

Die Diözese lässt weitere Corona-Lockerungen zu. Auf dem Bussen ist deshalb keine vorherige Anmeldung mehr für Gottesdienste notwendig. Bei Feiern im Freien am Außenaltar darf mit einem Abstand von zwei Metern auch wieder gesungen werden.

Vier Monate des Verzichts und der Einschränkungen liegen nun hinter der Seelsorgeeinheit Bussen. Vor allem Wallfahrer und spontane Besucher des Bussens haben unter den Corona-Schutzmaßnahmen gelitten. Deshalb ist die Freude nun besonders groß, dass Gläubige sich nicht mehr für Gottesdienste anmelden müssen. Das Eintragen in eine Teilnehmerliste vor Ort reicht aus.

In der Bussenkirche kann nun auch der Abstand für Feiernde von zwei auf 1,5 Meter reduziert werden, so dass wieder knapp 100 Personen mit sicherem Abstand gemeinsam feiern können. Um dennoch die Situation zu verhindern, dass Gläubige an der Bussenkirche abgewiesen werden müssen, finden über den Sommer möglichst viele Gottesdienste am Außenaltar der Kirche statt. Denn im Freien gibt es ab sofort keine Personenobergrenze mehr und es darf mit einem Abstand von zwei Metern auch wieder gesungen werden. „Den gemeinsamen Gesang vermissen die Gläubigen besonders“, weiß Pfarrer Grau, „deshalb bitte ab sofort wieder das eigene Gotteslob zum gemeinsamen Singen und Beten einpacken“. Trotzdem ist auch weiterhin Sorgfalt und Wachsamkeit geboten. „Wir bitten, dass alle Gläubigen weiterhin die Abstandsregeln und Hygienevorschriften befolgen, zum Schutz und Wohle aller Mitfeiernden“, erklärt das Pastoralteam.

Keine Anmeldung ist auch für Sonntag, 12. Juli, notwendig. Pfarrer Uwe Grau lädt um 10 Uhr zu einer Wortgottesfeier mit Fahrzeugsegnung auf die Wiesen zur Bussenauffahrt ein. Den Segen erhalten Autos, Motorräder, Traktoren sowie Fahrräder und Kinderwagen. Die Feier wird über Lautsprecher übertragen. Die Feuerwehr Offingen wird die Teilnehmer einweisen; der Musikverein Offingen wird die Feier musikalisch umrahmen. Im Anschluss an die Wortgottesfeier dürfen sich alle Teilnehmer im Korso ihren Segen bei Pfarrer Grau abholen.