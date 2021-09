Silo in Uttenweiler gerät in Brand

Zu einem Brand in einem Silo bei Uttenweiler wurden die Feuerwehr Uttenweiler mit sämtlichen Abteilungen, die Stützpunktfeuerwehr Riedlingen sowie die Höhenrettungsgruppe des Landkreises Biberach am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr alarmiert.

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen waren in einer Scheune befindlichen Silos Glutnester entdeckt worden. Offensichtlich hatten sich diese im Bereich eines Förderbandes für Futtermittel gebildet und kamen über das Band in den Dachbereich der Scheune, in den Silo sowie nach unten rollend in das Futtermittellager. Die Feuerwehr ging mit mehren Atemschutztrupps und Löschrohren im Dachgeschoss, am Förderband und im Futtermittellager vor. Über die Drehleiter wurden die Abdeckungen des Förderbandes entfernt, weitere Glutnester abgelöscht und Kontrollen mit der Wärmebildkamera vorgenommen. Die Abteilungen der Feuerwehr Uttenweiler stellten die Wasserversorgung über einen Weiher sicher. Angehörige der BRH-Rettungshundestaffel Landkreis Biberach, die gerade bei einer Übung in unmittelbarer Nähe waren, unterstützten die Einsatzkäfte mit einer Drohne. Die Stützpunktfeuerwehr Riedlingen konnte schließlich gegen 21 Uhr komplett aus dem Einsatz entlassen werden. Die Feuerwehr Uttenweiler blieb zur weiteren Brandwache vor Ort. An der Einsatzstelle war auch der Stellvertretende Kreisbrandmeister Klaus Merz, das DRK und die Polizei.