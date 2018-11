Silcherchor: Die Botschaft des Advents in klingenden Bildern

„Veni redemptor gentium…“: Unter diesem Leitwort lädt der Silcherchor Donau-Bussen unter der Leitung von Peter Schmitz zu zwei stimmungsvollen Konzerten am Wochenende des ersten Advents ein. Die Konzerte finden am Samstag, 1. Dezember, ab 15 Uhr in der Bussenkirche in Offingen und am Sonntag, 2. Dezember, ab 17 Uhr in der Aulendorfer Kirche St. Martin statt. Im Anschluss an das Bussenkonzert gibt es noch Heißgetränke und etwas Gebäck. Aus dem reichen Schatz ausschließlich adventlicher Kompositionen erklingen in den schönen Gotteshäusern Chorsätze vom Mittelalter bis zur Moderne und eröffnen den Zuhörern diese besondere Zeit vor Weihnachten. Fern von Kitsch oder Klischee interpretiert der Silcherchor Werke etwa von Moritz Hauptmann, Giovanni Battista Martini oder Kaj-Eric Gustafsson und möchte seinen Zuhörern einen spannenden Einblick bieten in die Auseinandersetzung der Komponisten, die Botschaft des Advents in klingende Bilder umzusetzen. Hierzu bieten beide Kirchen mit ihrer jeweils eigenen Atmosphäre den idealen Rahmen. An der Orgel ist Elisabeth Sekul aus Weingarten/Aulendorf zu hören. Eintrittskarten können auch schon vorab unter www.silcherchor.de reserviert werden. Foto: Axel Pries