Silbernes Priesterjubiläum von Pfarrer Uwe Grau

Am Dienstag, 5. Juli feierte Pfarrer. Uwe Grau im Rahmen der Heiligen Messe auf dem Bussen am Freialtar sein silbernes Priesterjubiläum. Auch in Uttenweiler wurde dieses Jubiläum im Rahmen der Heiligen Messe am Sonntag, den 10. Juli im Freien gefeiert. Nach dem Gottesdienst in Offingen bedankte sich Norbert Stehle, gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderates Offingen, bei Pfarrer Grau für sein Wirken, sein Da sein, seine Arbeit und besonders für die Zeit in der er die Administration unserer Seelsorgeeinheit übernommen hat. Als Dankeschön überreichte er ihm im Namen der ganzen Seelsorgeeinheit einen Geschenkkorb mit vielen Leckereien zum Kochen. Pfarrer Grau ist ein leidenschaftlicher Koch.

Der gew. Vorsitzende des KGR Uttenweiler, Martin Romer, überbrachte am Sonntag beim Gottesdienst in Uttenweiler die Glückwünsche der ganzen Kirchengemeinde Uttenweiler und bedankte sich ebenfalls bei Pfarrer Grau für all seine Arbeit in der Seelsorgeeinheit.

In seiner Predigt ging Pfarrer Grau auf die Höhen und Tiefen seiner bisherigen Dienstjahre als Pfarrer ein. Am Schluss des Gottesdienstes bedankte er sich bei der ganzen Seelsorgeeinheit und erklärte dann noch seinen Kelch, den sein Vater ihm eigenhändig zur Priesterweihe gemacht hat. „Dieser Kelch hat in den vergangenen Jahren bereits schon ein paar Macken bekommen, so wie ich eben auch im Laufe meiner Dienstjahre“, so Pfarrer Grau.

Im Anschluss an beide Gottesdienste hatten die Besucher bei einem kleinen Umtrunk Gelegenheit, Pfarrer Grau persönlich ihre Glückwünsche auszusprechen.