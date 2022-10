Siebziger-Fest in Uttenweiler – Bürgermeister spendiert eine Runde Sekt

Der Jahrgang 1952 hat in diesem Jahr was zu feiern –werden oder wurden die Jahrgänger doch heuer 70 Jahre alt. Aus diesem Grund traf man sich kürzlich in Uttenweiler und feierte gemeinsam.Auftakt war mit mit Partner im Hof der Firma Beurer. Erfreulich auch, dass viele Jahrgänger und Jahrgängerinnen von auswärts gekommen sind, um mit zu feiern. Bei der Führung durch das Logistikzentrum erfuhren die Jubilare viel Interessantes über die Produktvielfalt und den Vertrieb der Firma. Nach diesem Programmpunkt war Zeit für ein Gruppenbild, bevor alle nach Unlingen in die „Sonne“ zum Mittagessen fuhren. Dort begrüßte auch Bürgermeister Binder die Uttenweiler Jahrgänger. Nachdem er eine Runde Sekt spendiert hatte, berichtete er ausführlich über wichtige Vorhaben und Aktivitäten in der Gemeinde. Diese Informationen waren insbesondere auch für die Auswärtigen interessant. Beim Zusammensitzen gab es dann viele Gelegenheiten, Anekdoten aus früheren Zeiten zu erzählen und Neuigkeiten auszutauschen. Wieder zurück in Uttenweiler besuchte man den Friedhof. Der Höhepunkt des Tages war das wunderschöne Orgelkonzert von Jahrgänger Josef Zentner in der Kirche. Foto: Gemeinde Uttenweiler