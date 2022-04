Sieben Kinder feiern Kommunion auf dem Bussen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kinder aus Aderzhofen und Offingen haben am vergangenen Wochenende mit ihren Familien und Angehörigen die heilige Erstkommunion in der Bussenkirche gefeiert. Unter dem Motto „Jesu lädt Dich ein“ haben (von links) Bruno Casanato, Julian Sontheimer, Max Maichel, Aron Rehm, Theo Maichel, Ronja Rehm und Michelle Hartwich am 23. April ihre erste heilige Kommunion in der Bussenkirche Offingen empfangen. Nach dem festlichen Gottesdienst ging es für die Kinder weiter zu den privaten Feiern mit den Familien und Verwandten. Ein besonderer Dank von den Eltern ging an Pfarrer Uwe Grau für die Gestaltung des Gottesdienstes, die Katechetinnen der Seelsorgeeinheit Bussen und an Sabine Traub und Simone Maier, die kurzfristig als Krankheitsvertretung eingesprungen waren.