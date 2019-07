Der Durchmarsch ist geglückt: Die SF Bussen kehren nach einer Saison wieder in die Fußball-Kreisliga A zurück. Allerdings stand der Wiederaufstieg erst nach dem letzten Spieltag fest.

„Erst als im letzten Spiel gegen Uttenweiler II das 3:1 gefallen war, war ich mir sicher, dass wir es schaffen werden“, sagt Spielertrainer Manuel Steinborn. Er war vor der Saison 2018/19 von der SGM Ertingen/Binzwangen zu den SF Bussen gekommen und hat gleich im ersten Jahr den Wiederaufstieg geschafft.

Die SF Bussen spielten zuvor lange Jahre in der Kreisliga A und gaben dort eine sehr starke Figur ab. Trainer Christian Zittrell war vor der Saison 2018/19 zu den SF Kirchen gewechselt.

„Wir haben eine sehr starke Defensive“, sagt Manuel Steinborn. Die Sportfreunde haben in 22 Spielen nur zehn Gegentore kassiert, aber 63 Tore geschossen. Doch nicht immer lief es nach Wunsch, was fünf Remis beweisen. Darunter waren zum Beispiel Unentschieden gegen Pflummern-Friedingen und Riedlingen II. „Nach dem 4:1-Sieg gegen Mitfavorit SV Unterstadion zeigte sich jedoch an, dass wir vorne mitspielen könnten“, so der Trainer. „Vorne mitspielen“, das war zunächst auch das Saisonziel. Zeitweise hatte man in Dietershausen bis zu sieben Ausfälle, doch durch eine starke Reserve konnten diese Ausfälle kompensiert werden. Diese Reserve wurde auch Meister.

Erst am 14. April gab es im Heimspiel gegen den SSV Emerkingen die einzige Niederlage der Saison. Diese machte das Rennen nochmals spannend und besonders der FC Marchtal ließ sich nicht abhängen.

Erstes Ziel der SF Bussen ist naturgemäß der Klassenerhalt: „Es kommt auch darauf an, wie man startet. Zum Rundenstart kommt mit dem FV Schelklingen-Hausen gleich ein starker Gegner.“ Manuel Steinborn hat als Trainer verlängert. Christian Neumann kommt wieder von den SF Kirchen zurück, doch Kevin Schelkle wechselt zum SV Uttenweiler.

Die SF Bussen spielen in der Vorbereitung gegen FC Ostrach II, SC Lauterach, SV Hochberg und nehmen am Federseepokal teil.