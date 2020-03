SF Bussen blicken auf ereignisreiches Vereinsjahr zurück

Die Sportfreunde Bussen haben bei ihrer Hauptversammlung in Uigendorf abgehalten. Vorstand Organisation Gustav Schlaucher

Gustav Schlaucher bedankte sich für die rege Unterstützung, die er in seinem ersten Jahr als Vorstand Organisation erfahren hat. In der Folge ging er auf die Highlights des abgelaufenen Vereinsjahres ein und appellierte an die Mitglieder, sich ehrenamtlich im Verein zu engagieren, da es in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden sei, alle Ämter zu besetzen.

Schriftführer Jakob Schlaucher berichtet von vielen tollen Aktivitäten und gelungenen Veranstaltungen im abgelaufenen Vereinsjahr. Daniel Moll, Vorstand Fußball, berichtete insbesondere von der ersten Doppelmeisterschaft der Vereinsgeschichte und ging dann auf die weniger erfolgreich verlaufene aktuelle Saison ein und prangerte die mangelnde Trainingsbeteiligung an. Zudem konnte Moll den ab der kommenden Saison in Aktion tretenden neuen Trainer Christoph Kappeler aus Dürmentingen bekannt geben. Der Vorstand Freizeitsport, Dietlinde Dom-Miehle, stellte die Gruppen im Freizeitsportbereich und wies auf den neuen Kurs „Sport nach Krebs“ hin. Zudem dankte sie den zahlreichen Übungsleitern, die die Gruppen betreuen.

Der Vorstand Finanzen, Jonas Hirschmann, gab einen Einblick in die Finanzen der Sportfreunde. Hier schlug insbesondere das Großprojekt Rasenbewässerung zu Buche. Weit mehr als 500 Buchungen wurden im Vereinsjahr 2019 getätigt, was auf ein insbesondere finanziell sehr reges Vereinsjahr schließen lässt. Die gut verlaufenen Veranstaltungen wie die Ausrichtung eines Relegationsspiels, das jährliche Sportwochenende und das traditionelle Weinfest trugen aber zu einer sehr zufriedenstellenden Bilanz bei.

Bürgermeister Werner Binder führte die Entlastung durch und lobte den Verein mit seinem Angebot mit der großen Spanne von Jung bis Alt und ermutigte nochmals alle Mitglieder, zur aktiven Mitarbeit und zum ehrenamtlichen Engagement.

Anschließend stellte Gustav Schlaucher die notwendig gewordene Satzungsänderung vor und die beiden neuen Ordnungen, die hinzukommen. Einerseits wurde eine Datenschutzgrundverordnung notwendig und zum anderen werden die Mitgliedsbeiträge nun in einer gesonderten Beitragsordnung geregelt. Ebenfalls wurden die Beiträge angehoben, was schon seit längerer Zeit überfällig gewesen sei. Die Versammlung stimmte den Änderungen und Neueinführungen zu.

Durch die anschließenden Wahlen führte Ortsvorsteher Georg Schrodi. In deren Verlauf wurden Gustav Schlaucher und Jonas Hirschmann wiedergewählt. Pressewart Benjamin Beck verabschiedete sich nach elf Jahren Vorstandstätigkeit. Trotz monatelanger Bemühungen konnte kein Nachfolger gefunden werdern, sodass das Amt zunächst unbesetzt bleibt.