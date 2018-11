Der Katholische Kindergarten St. Uta in Uttenweiler bietet im Rahmen der Elternschule der Katholischen Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau einen Vortrag zum Thema „Sexualerziehung im frühen Kindesalter“ an. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 14. November, ab 19.30 Uhr im Katholischen Gemeindehaus, großer Gemeindesaal, Kirchweg 8 in Uttenweiler statt. Referentin ist Elfi Eyssel, Fortbildnerin für Sexualerziehung aus Biberach. Sie geht im Austausch mit den Teilnehmenden unter anderem folgenden Fragen nach: Wie entwickelt und äußert sich kindliche Sexualität und wie kann eine sexualfreundliche Erziehung aussehen? Wie können wir unseren Kindern begegnen, wenn wir selbst unsicher sind? Wie gehen wir mit Grenzen und Grenzüberschreitungen um?