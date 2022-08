Seelsorgeeinheit veranstaltet Kinderkirche in Offingen

Kinder mit ihren Eltern und Geschwistern sind am Sonntag, 14. August, 11 Uhr, zur Kinderkirche in Offingen eingeladen. Wie die Seelsorgeeinheit Bussen mitteilt, trifft man sich, sofern es das Wetter zulässt, auf Picknickdecken im Pfarrgarten. Bei schlechtem Wetter ist das Treffen in der Ortskapelle. Eingeladen sind neben den Offingern auch Familien aus der Seelsorgeeinheit. Mitzubringen wäre eine Picknickdecke als Sitzgelegenheit und etwas für das anschließende gemeinsame Picknick, außerdem Rhythmusinstrumente zum Mitmachen bei den Liedern. Diesmal gibt es als besondere Zugabe noch ein Kasperltheater zum Abschluss.