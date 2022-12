Seelsorgeeinheit lädt zu Versöhnungszeit auf den Bussen

Auf dem Bussen gibt es am Samstag, 17. Dezember, von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. „Sich auszusprechen tut gut,“ weiß Sr. Marietta Jenicek, Pastoralreferentin in der Seelsorgeeinheit, „und dazu die Zusage der Vergebung und des Neuanfangs zu bekommen ist wohltuend.“ Zur Beichtgelegenheit gibt es Denkanstöße zur Vorbereitung, die in der Kirche ausliegen. Im Bussenheim kann man sich auf einen Kaffee vor oder nach der Beichte treffen.