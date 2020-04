Seelsorgeeinheit Bussen bietet Ostern für Zuhause

Der Glaube soll auch in Zeiten von Corona lebendig bleiben und sich weiter entfalten können. Deshalb bietet das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Bussen zahlreiche Materialien als Ausdruck und als Video- und Audiodateien auf der eigenen Homepage an.

Ostern ist auf dem Bussen jedes Jahr ein ganz besonderes Ereignis. Der Gottesdienst feiert freudig mit Musik und Gesang die Auferstehung Jesu Christi und die anschließende Eiersuche auf dem Gelände rund um die Bussenkirche ist für die Kinder ein Höhepunkt im Kirchenjahr. Zwar müssen die Feierlichkeiten mit der versammelten Gemeinde in diesem Jahr wegen Corona entfallen, das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Bussen bittet aber – gerade in diesen bewegten Zeiten – selbst aktiv zu werden und die Angebote der Kirche intensiv für Hauskirchen zu nutzen.

Pfarrer Grau segnet Osterkerzen

Alle Materialien für die Gottesdienste, Videos und Predigten finden Gläubige auf der Homepage www.seelsorgeeinheit-bussen.de. Außerdem können die Gottesdienste auch als Ausdruck in den Kirchen der Seelsorgeeinheit mit nach Hause genommen werden. Die Osterspeisen, Osterkerzen und das Osterwasser werden gesegnet. Gut verpackt können sie am Karsamstag in der Bussenkirche und den anderen Kirchen der Seelsorgeeinheit bis 17 Uhr abgegeben werden. „Ich segne die Speisen, Kerzen und das Osterwasser dann im Rahmen meiner persönlichen Lichtfeier in der Osternacht und am Ostersonntag“, erklärt Pfarrer Uwe Grau. Am Ostersonntag können Gläubige ab 8.30 Uhr einzeln zur Abholung in die Bussenkirche kommen. In den anderen Kirchen ist die Abholung ab 14 Uhr möglich.

Aber auch an den Tagen zuvor gibt es verschiedene Angebote. Am Gründonnerstag werden um 19.30 Uhr die Glocken läuten. Sie laden zur liturgischen Agapefeier, bei dem Familien in ihrem Zuhause ein Stück Brot und einen Becher Wein oder Saft miteinander teilen.

Kinderkreuzweg als Download

Am Karfreitag wird dem Leiden Jesu gedacht. Es gibt verschiedene Vorschläge und Angebote des Pastoralteams, die Karfreitagsliturgie zu feiern. So kann man einen Kreuzweg im Freien gehen, die Passionsgeschichte online auf der Homepage anhören und mitbeten oder als Familie den Kinderkreuzweg auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit herunterladen.

Am Karsamstag läuten abends um 19.30 Uhr die Glocken und laden zur Lichtfeier im eigenen Zuhause ein. Die Unterlagen hierfür stehen online und als Ausdruck in den Kirchen zur Verfügung.

Hochfest in den eigenen vier Wänden

Auch der Ostersonntag bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, das Hochfest in den eigenen vier Wänden zu feiern. Wenn um 10.30 Uhr die Glocken erklingen, können Familien das Osterfest mit dem Ausdruck aus den Kirchen ins Wohnzimmer holen oder die zahlreichen Online-Angebote nutzen. So kann man unter anderem die Predigt anhören, den Ostersegen und das österliche Abendlob als Video anschauen und die Osterlieder als Orgelbegleitung anhören.

Alle, die keinen Internetzugang haben, können sich an hilfsbereite Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn wenden, schlägt das Pastoralteam vor. Auch die Pfarrbüros helfen gerne, um alle Gläubigen mit Materialien für die Ostertage zu versorgen. In den Zeiten der Coronakrise liege es nun an jedem Einzelnen, Wege und Möglichkeiten zu nutzen, um den eigenen Glauben auch Zuhause lebendig werden zu lassen. Pfarrer Uwe Grau ist sich aber sicher, „diese Erfahrungen können unsere Kirche auch positiv verändern“.