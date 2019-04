Schwäbische Erotik – gibt’s das überhaupt?

Noch rätselt das Publikum über die Korken auf den Stühlen mit dem Aufdruck „www.schwäbische-erotik.de“, da stakst Christiane Maschajechi schon als ältere schwäbische Dame von hinten durch die Stuhlreihen zur Bühne und lässt schon im ersten Moment den Funken überspringen. Und dann sprühen nicht nur die Funken, sondern ein ganzes Feuerwerk an erstklassigem Kabarett, in dem das Publikum in der bis auf den allerletzten Platz besetzten Uttenweiler Turn- und Festhalle praktisch nicht mehr aus dem Lachen herauskommt.

Temperamentvoll und geistreich scheint die ausgebildete Diplom-Sprecherin, die als freie Moderatorin beim Hörfunk arbeitet, den herzhaften Humor mit Pointen am laufenden Band für sich gepachtet zu haben und begeistert dazu ihre Zuschauer mit umwerfend schwäbischen Charme. Mit ihrem Programm „Schwäbische Erotik“ ergründet die energiegeladene Entertainerin, die ihre Stücke selbst schreibt und inszeniert, gemeinsam mit dem sie mitreißend begleitenden Pianisten Alexander Wernick die Frage, wie sich denn Erotik auf Schwäbisch darstellt - wenn sie sich darstellt, denn: Passt das überhaupt zusammen? Es passt – nur eben auf eine bestimmte Art, die man nur mit der Einsicht in die schwäbische Psychologie und Wesensart begreifen kann.

Diese wird vorab schon von Maschajechi als ältere Schwäbin im Sonntagskostüm auf den Punkt gebracht: „Der Schwabe isch so hemmungslos fleißig als hätt er a Batterie im Gedärm.“ Und während sie beim Singen des Hefezopf-Songs feine Stücke des Traditionsgebäcks im Publikum verteilt, nimmt sie die schwäbische Psychologie noch genauer unter die Lupe: „Tief in sich ist der Schwabe ein Revoluzzer. Du musst ihm nur was verbieten, dann macht er es zom Bossa!“

„I mog di“ heißt „Ich liebe dich“

Doch dann kommt sie zum eigentlichen Thema des Abends: „Heute wird ja keine Zahnpasta verkauft, ohne dass jemand nackig durchs Bild rennt!“ Und sie erklimmt mit Hilfestellung die Bühne, wo sie sich im Laufe eines zum Schreien komischen „Striptease“ als die Christiane entpuppt, die das Publikum in atemberaubendem Tempo, mit schwäbischer Situationskomik und haarsträubender Stellungsakrobatik durch das Programm führt. Entwaffnend offen eingestehend, in einem Alter zu sein, in dem zum Geburtstag nicht mehr gratuliert, sondern kondoliert wird, lässt sie kein Thema aus, das mit der schwäbischen Erotik auf irgendeine Art zu tun hat. Von der Presswurst-Unterwäsche („Aber so eine Ohnmacht im richtigen Moment ist auch kein Fehler!“), über Schönheitswahn, Sixpacks und Bubaspitzle in Sauerkraut nimmt sie sämtliche Schwächen beider Geschlechter aufs Korn und lässt dabei auch sich selbst nicht aus. Als einer der Höhepunkte der Show führt sie mithilfe besagter Korken mit dem Publikum professionelle Sprechübungen durch, wobei man den Korken im Mund lassen muss. „Herrgott, wie heißt denn ,ich liebe dich’ auf Schwäbisch“, fragt sie dann das Publikum – und beantwortet anschließend die Antwort selbst in dem Song „I mog di“. Allerdings stellt sich auch die Frage, ob viele Männer ihre Autos vielleicht mehr lieben als ihre Partnerinnen: „Ach, ich will auch mal ’ne Motorhaube sein!“ Und fragt weiter im Publikum nach der Dauer der längsten Partnerschaften: „Wenn man frisch verliebt ist, sitzt man fast aufeinander, aber nach vielen Jahren setzen die Männer ihren Freund dazwischen.“

Dennoch glaubt Christiane M. auf ihrer Suche nach dem passenden Deckelchen fürs Töpfle an die wahre und dauerhafte Liebe: „Später kann man dann gemütlich in der Jogginghose vor der Glotze sitzen und die Gebisse austauschen.“ Und dass der Schwabe angeblich zum Lachen in den Keller geht, stimmt so auch nicht, denn: „Der schönste Tag ist nun mal der Tag, wo man uns den Bausparvertrag ausbezahlt.“

Herrlich auch die Szene, als sie sich zur Diät entschlossen hat und kapitulierend einen Riegel Schokolade nach dem anderen hemmungslos in sich hineinstopft: „Schokolade – dieses Wort, das ist Musik! Ich möchte leben wie die Made – in Schokolade!“ Begleitet von der musikalischen Vielfalt Alexander Wernicks und unter dem stürmischen Applaus des Uttenweiler Publikums wird im Laufe dieses Programms klar: „Ärrodik braucht koiner, aber ohne isch älles nix!“