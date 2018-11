Schule könnte künftig Gemeindearchiv beherbergen

Die Geschichte der Gemeinde Uttenweiler mit seinen Ortsteilen soll künftig gebündelt an zentraler Stelle bewahrt werden. Bis zur Einrichtung des geplanten Gemeindearchivs dürfte noch einige Zeit verstreichen. Schon jetzt aber hat der Uttenweiler Gemeinderat eine Archivordnung beschlossen.

„Das Gemeindearchiv fördert die Erforschung und Kenntnis der Orts- und Heimatgeschichte“: So legt die neue Archivordnung, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet hat, die Aufgabe der künftigen Einrichtung fest. Noch sei die Gemeinde aber erst dabei, eine Lösung zu finden, so Bürgermeister Werner Binder. Denn das Verzeichnis und die Unterbringung der Archivbestände entspreche nicht mehr den modernen Standards. Weil das Landesarchivgesetz aber zu Verwahrung, Erhalt und Erschließung der Unterlagen von bleibendem Wert verpflichtet, hat die Gemeinde das Kreisarchivamt mit der Aufgabe betraut, die Bestände zu katalogisieren. In Kürze werden die Mitarbeiter des Kreisarchivs damit beginnen, zunächst die Archivgüter aus dem Ahlener Ortsarchiv zu sortieren und zu ordnen. Insgesamt werde die Maßnahme sechs, sieben Jahre in Anspruch nehmen. In der Zwischenzeit müsse man sich Gedanken um einen Ort für das Gemeindearchiv machen. „Ziel sollte ein Archiv für alle Ortsteile sein“, so Binder. Derzeit stimme die Gemeinde mit der Schulleitung ab, ob dazu das Untergeschoss der Abt-Ulrich-Blank-Schule in Frage komme.