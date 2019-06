Schriftsteller begeistern Kinder fürs Lesen

Wie feiert eine Bücherei sein Jubiläum? Mit einer Lesung natürlich. Zum 25-jährigen Bestehen der Gemeindebücherei Uttenweiler begeisterte Schriftsteller Manfred Mai sein junges Lesepublikum, unterstützt von Musiker und Co-Autor Martin Lenz.

Im Jahr 1994 hat die Fachstelle für das Öffentliche Bibliothekswesen am Regierungspräsidium Tübingen im Erdgeschoss des Uttenweiler Rathauses einen größeren Raum als Bücherei eingerichtet und mit Büchern für jedes Alter, Spielen, Zeitschriften, Kassetten und Videos ausgestattet. Das damalige Bücherei-Team mit Gudrun Dahler, Anna Lehenherr, Augustin Doris, Ingrid Kadus und Cornelia Ihle nahm seine ehrenamtliche Tätigkeit auf. Die Zahl der verfügbaren Bücher wuchs mit der Zahl der Leser und so wurde man nach einigen Jahren mit dem Platzmangel konfrontiert.

Nach den Planungen von Architekt Kurt Kadus, der Genehmigung durch den Gemeinderat und den Bau durch die Firma Fritschle, konnte die Gemeinde 2004 das neue große und helle Gebäude – die heutige Bücherei –hinter dem Rathaus in Betrieb nehmen. Im März 2018 unternahm Uttenweiler durch die Umstellung der Bücherausleihe auf EDV einen weiteren Schritt in Richtung Modernisierung und Aktualisierung der Bücherei, die auch über die Gemeindegrenzen hinaus Leser bedient.

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Gemeindebücherei konnte die Gemeinde den bekannten Schriftsteller Manfred Mai zu einer Lesung gewinnen. Er wurde unterstützt von Martin Lenz, der mit selbstgeschriebenen Liedern die Lesung musikalisch begleitete und außerdem seit einigen Jahren mit Mai zusammen viele Kinderbücher schreibt.

Ab 8 Uhr ging es los. Die Klassenstufe 2 kam als Erste dran. Nach Begrüßung durch die Büchereileiterinnen Lilian Zache und Cornelia Ihle stimmten Mai und Lenz ein schönes Begrüßungslied an. Danach lasen sie aus verschiedenen Büchern vor, wie zum Beispiel „Pokki, der Pinguin“, dem es am Südpol zu kalt ist und beschließt, in ein warmes Land zu reisen, um dort Abenteuer zu erleben. Im Gespräch mit dem Autorenduo hatten die Kinder viele Fragen.

Auch die Kinder der Klassenstufe 3 wurden mit einem schönen Lied begrüßt. Diesmal las der Autor „In unserer Straße ist was los“ und lud die Kinder ein, Fragen zu stellen und beantwortete diese mit viel Humor.

Für die Viertklässler, die als Letztes an der Reihe waren, ging es schon um andere Themen, etwa ums Verliebtsein wie in dem Buch „Leonie ist verknallt“. „Maximilian und das Wunder des Lebens“ schnitt dagegen philosophischen Fragen an. Die Kinder waren sehr neugierig und hatten viele Fragen, jedoch nicht nur zu den Büchern. Viele wollten auch Persönliches vom Autor wissen. Alle Kinder und Lehrer waren begeistert und nahmen einen Antrag für einen Büchereiausweis mit und jedes Kind bekam ein Autogramm der Autoren.

Als kleine Überraschung hat das Büchereiteam eine große Dose mit gemischten Süßigkeiten gekauft, von der sich die kleinen Leserinnen und Leser beim Besuch der Bücherei während des Jubiläumsjahrs bedienen dürfen. Die Uttenweiler Bücherei versucht, durch den monatlichen Erwerb von Neuerscheinungen – Kinderbücher, Romane, Sachbücher, Zeitschriften, DVDs, Hörbücher für Kinder und Erwachsene – stets aktuell und vielseitig zu sein.

Auch in diesem Jahr dürfen die Kinder bei „Heiß auf Lesen“, eine Aktion der Büchereifachstelle beim RP Tübingen vom 1. Juli bis 10. September, mitmachen. Das ist nur eine weitere Veranstaltung, die das Uttenweiler Bücherei-Team jährlich organisiert. Der Kinderflohmarkt und regelmäßige Kinderfilmvorführungen in den Schulferien zählen ebenso zu den Angeboten. Die Ausleihen sind gebührenfrei. Das aktuelle Bücherei-Team besteht aus Cornelia Ihle, Lilian Zache, Ingrid Kadus, Elisabeth Wagner, Siglinde Kiem, Ursula Steinkampf, verantwortlich für die Ausleihe, und Hanspeter Ihle als EDV-Bearbeiter.