Schnelles Netz: Hausbesitzer in der Pflicht

Bei der Anbindung an das schnelle Internet nimmt die Gemeinde Uttenweiler auch Hauseigentümer in die Pflicht: Für einen Glasfaser-Hausanschluss werden künftig Pauschalen zwischen 450 bis 1350 Euro fällig, das hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung im alten Jahr einstimmig beschlossen. Den ersten Schritt zum Aufbau einer Glasfaserinfrastruktur habe die Gemeinde 2018 geschafft, blickte Bürgermeister Werner Binder zurück: Alle Ortsteile wurden bis zum jeweiligen Kabelverzweiger mit Glasfaserkabel ausgestattet, das FTTC-Netz damit aufgebaut (FTTC bedeutet „fibre to the curb“, also Glasfaserkabel bis zum Bordstein). Als weiteren Schritt steht nun der Ausbau eines FTTB/FTTB-Netzes an („fibre to the building/home“), also die Verlegung der Glasfaserkabel bis in die jeweilige Häuser. „Dieser Ausbau wird die Gemeinde über Jahre begleiten und auch wirtschaftlich immense Kosten verursachen“, so Binder. Zuschüsse gebe es derzeit nur für die Verlegung bis zur Grundstücksgrenze, weshalb die Gemeinde auch die Grundstückseigentümer beteiligen möchte.„Es ist ein Service und bedeutet eine Wertsteigerung fürs Haus“, argumentierte Binder. „Die Gemeinde zahlt immens drauf – wir sind der Meinung: Umsonst geht es nicht.“ Diese Ansicht teilten auch die Räte, die folgende Pauschalen beschlossen: 400 Euro für Baugrundstücke in einem Baugebiet; für Grundstücke in bereits bebauten Gebiet 1350 Euro bei befestigter Fläche, 950 Euro bei unbefestigter Fläche; 400 Euro bei der gleichzeitigen Verlegung mit Erdgasleitungen; 550 Euro bei der Verlegung in einem privaten Leerrohr.