„Schnelles Internet für Uttenweiler“ – dieses Thema ist auf großes Interesse gestoßen. 600 Bürger aus der Gesamtgemeinde Uttenweiler und aus Brasenberg waren zur Informationsveranstaltung in die Turn- und Festhalle gekommen.

Bereits im Jahr 2013 habe die Gemeinde mit ersten Planungen begonnen, blickte Bürgermeiter Werner Binder zurück. Bisher rund zwei Millionen Euro investierte die Gemeindein die Breitbandinfrastruktur FTTC („fibre to the curb“, das heißt „Glasfaser bis zum Bordstein“). Förderungen flossen von rund 863 000 Euro. Damit leistete Gemeinde für die 26 Kilometer lange Breitbandinfrastruktur, die alle Teilorte anbindet, bisher rund 1,138 Millionen Euro aus eigener Tasche. Bürgermeister Binder zeigte sich erfreut, dass der erste Schritt mit dem Ausbau des FTTC-Netzes geschafft ist. Als zweiten Schritt wird die Gemeinde nun versuchen, nach und nach die Infrastruktur bis ins jeweilige Gebäude zu bringen (FTTB, also „Fibre to the building“, „Glasfaser bis ins Haus“). Dies erfordere allerdings Zeit und auch immense finanzielle sowie verwaltungstechnische Anstrengungen, so Binder.

Jens Schilling, Vorstand von Komm-Pakt-Net, Jens Schilling, stellte seinen Verbund vor: Komm-Pakt-Net ist eine Kommunalanstalt öffentlichen Rechts, die im November 2015 gegründet wurde. Inzwischen sind acht Landkreise und mehr als 200 Städte und Gemeinden dem Verbund beigetreten. Dort leben 1,8 Millionen Einwohner. Ziel des kommunalen Zusammenschlusses sei es, im Verbundgebiet jeden Privathaushalt, jeden Gewerbebetrieb und alle kommunalen Einrichtungen mit Glasfaser anzubinden. Je größer das Breitbandnetz, desto attraktiver werde es für potentielle Netzbetreiber und desto kostengünstiger seien die Konditionen für den kommunalen Netzausbau, so Schilling. Backbone-Netze in den einzelnen Landkreisen bilden die Grundlage für die leistungsfähigen innerörtlichen Glasfasernetze. Komm-Pakt-Net verpachtet das zukunftsfähige Netz für einen festgeschriebenen Zeitraum an Netzbetreiber wie die Net-Com BW. Damit werde die Daseinsfürsorge im ländlichen Raum im Bereich Breitband gewährleistet und die Attraktivität der Region gestärkt, sagte Schilling.

Jürgen Prestel von der Net-Com BW erläuterte die weitere Vorgehensweise ausführlich. Momentan werde das Netz bereits intern getestet. Eine Bestellung der Dienste soll für die Bürger der Gesamtgemeinde Uttenweiler und Brasenberg ab Anfang Dezember möglich sein. Anhand von Schaubildern stellte Prestel die Angebote und Tarife dar. Je nach Verfügbarkeit könnten Kunden zwischen Internetanschlüssen von 16, 30 und 50 Megabit pro Sekunde auswählen. Auf der Homepage der Net-Com BW können Interessierte die Angebote der Anschlussadresse über eine Verfügbarkeitsanfrage einsehen. Auch werden Tarife mit Fernsehprogrammen angeboten, die allerdings nur bei Anschlüssen ab einer Bandbreite von 30 Megabit pro Sekunde verfügbar sind.

Der Wechsel vom bestehenden Anbieter zur Net-Com BW war ein wichtiges Thema der Informationsveranstaltung. Hier gebe es entscheidende Punkte zu beachten, etwa die Portierung der Anschlüsse. Bereits während der Redebeiträge, aber auch im Anschluss stellten Besucher viele Fragen zu den Angeboten oder auch zu technischen Anliegen. Im Anschluss an die Veranstaltung waren alle Vortragenden für weitere Fragen der Bürger noch vor Ort.

Zuvor waren bereits die Gewerbetreibenden aus Uttenweiler eingeladen. Auch diese Veranstaltung wurde rege genutzt. Michael Lisa von der Net-Com BW informierte die Besucher über Technik, Produkte und Dienste.