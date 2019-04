Schmerzensfreitag und Lichterprozession

In der Bussenkirche Offingen wird am Freitag, 12. April, der Schmerzensfreitag begangen. Ab 8.30 Uhr ist bei zwei Beichtvätern Beichtgelegenheit, ab 9.30 Uhr Rosenkranzgebet und ab 10 Uhr Festgottesdienst, mitgestaltet von der Schola Bussen. Am Vorabend, 11. April, findet eine Lichterprozession von Dentingen zur Bussenkirche statt. Beginn ist um 19 Uhr bei den Feldkreuzen der Familien Schefold und Nusser am Ortseingang. Dazu sind besonders die Kinder und Jugendlichen eingeladen und alle, die am Schmerzensfreitag verhindert sind.